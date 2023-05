Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 17; onde assistir e horários

Oitavas de final da Copa do Brasil e jogo de volta da semifinal da Champions League são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Pela Champions, Manchester City e Real Madrid entram em campo no Etihad Stadium, lutando por uma vaga na grande final. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e qualquer vitória simples para qualquer lado, os classifica no tempo normal.

Na Copa do Brasil, grandes clubes iniciam a sua caminhada nas oitavas de final. O Corinthians enfrenta o Atlético MG na Neo Química Arena, mirando afastar a má fase no ano. O São Paulo encara o Sport em Recife, buscando sair na frente no confronto.

Destaque também para o embate de Grêmio e Cruzeiro, duelo entre os maiores campeões da competição, além de Palmeiras encarando o Fortaleza no Allianz Parque.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League

16h - Manchester City x Real Madrid - TNT e HBO Max

Copa do Brasil

Copa Verde

20h - Paysandu x Goiás - TV Brasil

Campeonato Paulista feminino

17h - Palmeiras x Corinthians - Centauro (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Cruzeiro hoje ; veja horário

O jogo Grêmio x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo?

O jogo Sport x São Paulo irá passar na Amazon Prime Video.

Onde irá passar o jogo do Internacional?

O jogo América-MG x Internacional terá transmissão ao vivo no Amazon Prime Video.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Athletico PR x Botafogo - Copa do Brasil

21h30 - Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

TNT

16h - Manchester City x Real Madrid - Champions League

SporTV

19h - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 19h - Santos x Bahia - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Athletico x Botafogo - Copa do Brasil

21h30 - Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

Premiere

19h - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil

19h - Santos x Bahia - Copa do Brasil

21h30 - Athletico x Botafogo - Copa do Brasil

21h30 - Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

16h - Manchester City x Real Madrid - TNT e HBO Max

Amazon Prime Video

Grêmio x Cruzeiro 19h30 -

19h30 - Sport x São Paulo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - América-MG x Internacional - Copa do Brasil

21h30 - Athletico x Botafogo - Copa do Brasil

21h30 - Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

