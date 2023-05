Sport x São Paulo: veja horário e onde assistir ao vivo

Sport e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20h, na estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Após empate contra o Corinthians pelo Brasileirão, o São Paulo entra em campo buscando reencontrar o caminho das vitórias. A equipe eliminou o Ituano na última fase e agora busca repetir a dose nas oitavas.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior não terá em campo o lateral Caio Paulista, que teve constatada uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda e não viaja a Recife. Sem ele, jovem Dorival deve escalar o jovem Patryck Lanza, que jogou alguns minutos contra o Fortaleza na semana passada.

Do outro lado o Sport, que empatou contra o Ituano na última rodada, busca diante do seu torcedor sair na frente no confronto de 180 minutos. As equipes se enfrentaram 14x nos últimos 10 anos, com apenas duas vitórias do Leão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Sport x São Paulo

O jogo desta quarta-feira às 20h entre Sport x São Paulo terá transmissão exclusiva na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Sport x São Paulo online?

Você pode assistir a partida online da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Sport ?

20/05- Sport x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

24/05 - Criciúma x Sport - Brasileirão Série B

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

20/05 - São Paulo x Vasco - Brasileirão Série A

23/05 - Academia Puerto Cabello x São Paulo - Copa Sul-Americana

