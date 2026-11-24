RESUMO ＋ Bruno Bianchini, diretor de Estratégia e Negócios da empresa B8 HUB, argumenta que o marketing de 2027 deve tornar acessíveis as dúvidas que vendedores, atendentes e clientes já conhecem. SEO, AEO e GEO organizam caminhos para encontrar e responder perguntas, mas não substituem informações sobre suporte, prazos e condições de contratação.

Por Bruno Bianchini, diretor de Estratégia e Negócios da B8 HUB.

Quem pede uma indicação em um grupo de WhatsApp está fazendo pesquisa de mercado, ainda que jamais use esse nome. E a pergunta que vem depois do “alguém indica?” costuma ser a mais interessante da conversa.

“O suporte funciona depois que assina?” Em oito palavras, o comprador revela o que pesa na escolha e a quem está disposto a dar crédito. Dificilmente uma apresentação comercial teria começado por ali.

Parte das informações que mais pesam em uma compra está nas mãos de quem vende, atende ou já comprou. O vendedor conhece a dúvida que faz uma negociação parar.

A equipe de atendimento sabe em que ponto a expectativa criada antes da assinatura costuma esbarrar na prática. E o cliente tem a perspectiva de quem já tomou a decisão e convive com suas consequências.

Fazer esse conhecimento chegar a quem ainda está decidindo deveria ocupar mais espaço no planejamento de marketing de 2027.

A busca mudou de lugar. E a informação?

Uma mesma decisão pode envolver uma busca no Google, uma pergunta a uma ferramenta de inteligência artificial e uma conversa entre colegas. Cada consulta cumpre uma função.

Quem pesquisa pode querer localizar um fornecedor, entender como um serviço funciona ou formar uma opinião sobre as alternativas. Para as empresas, essa diferença importa porque aparecer numa busca resolve apenas a primeira dessas necessidades.

É nesse contexto que entram três siglas cada vez mais presentes nas discussões de marketing. O SEO, ou otimização para mecanismos de busca, ajuda os buscadores a encontrar e compreender as páginas de uma empresa.

O AEO, ou otimização para mecanismos de resposta, se ocupa de como organizar uma informação para que ela responda com precisão a uma pergunta.

Já o GEO, ou otimização para mecanismos generativos, trata de como conteúdos e marcas podem aparecer nas respostas produzidas por ferramentas de IA. Há sobreposição entre essas práticas, e nenhuma delas assegura que uma marca será citada.

As diferenças técnicas merecem atenção. Mas há uma decisão editorial que vem antes delas: o que a empresa sabe que ajudaria alguém a fazer uma escolha?

Uma página pode ser fácil de encontrar e trazer pouca informação além de “oferecemos soluções completas”. Para quem precisa saber o que está incluído na contratação, o adjetivo “completas” deixa quase todo o trabalho de pesquisa pela frente.

O que fica nas conversas de bastidor

Uma das fontes mais reveladoras para o marketing talvez seja a pergunta que o comercial responde toda semana por e-mail.

Se ela reaparece em negociações diferentes, há ali um indício de que aquela informação tem valor para quem compra e de que a empresa ainda não encontrou uma boa maneira de torná-la acessível.

Pode ser o critério que define um prazo, o alcance do suporte ou a condição necessária para obter o resultado divulgado em um projeto.

Parte desse conteúdo permanece restrita às conversas individuais por uma razão compreensível. Há perguntas cuja resposta depende do contexto.

O problema começa quando o receio de publicar uma resposta incompleta leva a empresa a publicar apenas “fale com um especialista”. Explicar de que depende um prazo já permite ao comprador avaliar se vale a pena avançar.

E muda a qualidade da conversa com o especialista, que pode começar pela circunstância particular daquele cliente.

Há ainda um conhecimento sobre o qual a empresa tem menos controle: o de quem já comprou. Clientes e comunidades profissionais dão circulação a detalhes que raramente chegam ao material institucional.

É ali que a pergunta sobre o suporte encontra uma resposta baseada no último chamado atendido.

Nessa hora, uma decisão tomada pela operação meses atrás passa a influenciar a reputação da marca e a escolha de alguém que ela talvez nem conheça.

O que entra na conta de 2027

Essa dinâmica levanta uma questão para quem decide o orçamento. É relativamente simples identificar que uma página recebeu poucas visitas.

Dá mais trabalho descobrir que ela recebeu as visitas certas e deixou sem resposta a dúvida que motivou a consulta. Os dois diagnósticos levam a investimentos diferentes.

Distingui-los exige colocar os dados de audiência em conversa com o que vendedores, atendentes e clientes têm a dizer.

É nesse sentido que o marketing de 2027 será cobrado pela continuidade.

O que uma empresa publica precisa guardar relação com o que o comercial explica, com o que a operação consegue entregar e com o que o cliente depois conta a outra pessoa.

As ferramentas de busca e de IA ampliam as formas de consultar esse conhecimento.

Cabe à empresa decidir quanto dele continuará reservado à próxima reunião, sobretudo quando é justamente essa informação que ajudaria alguém a decidir se vale a pena marcá-la.