Manchester City x Real Madrid: veja horário e onde assistir ao vivo

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 16h, na Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela semifinal da Champions League.

Após empate no primeiro jogo, o confronto ainda está em aberto. Qualquer vitória simples classifica ambas as equipes. Em caso de novo empate, a partida irá para a prorrogação

De um lado o City que tenta uma história diferente da temporada passada, na qual foi eliminada para o mesmo Madrid na semifinal. Comandados pelo meia belga Kevin De Bruyne e a joia norueguesa Haaland, a equipe busca sua segunda final da história.

Já o Real Madrid, maior vencedor da competição com 14 títulos, tem sede de mais uma conquista europeia. A equipe busca chegar a segunda final consecutiva de Champions, a quinta em 10 anos. A equipe conta com a habilidade dos brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo, além do atual bola de ouro, o francês Karim Benzema.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Real Madrid

O jogo desta quarta-feira às 16h entre Manchester City e Real Madrid, terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo Manchester City x Real Madrid online?

Você pode assistir a partida online da plataforma HBO Max.

Quais são os próximos jogos do Manchester City?

21/05 - Manchester City x Chelsea - Campeonato Inglês

24/05 - Brighton x Manchester City - Campeonato Inglês

Quais são os próximos jogos do Real Madrid?

21/05 - Valencia x Real Madrid - Campeonato Espanhol

25/05 - Real Madrid x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

