Brasileiro vai ser o árbitro de EUA x Bósnia pelo mata-mata da Copa do Mundo

A Fifa divulgou na tarde desta segunda-feira a escala de arbitragem para os próximos jogos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O confronto entre Estados Unidos e Bósnia terá comando do brasileiro Raphael Claus, auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Danilo Manis. Será a primeira vez que um trio de arbitragem do Brasil atuará nesta fase do torneio.

Até o momento, Claus apitou apenas uma partida na competição: a vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H, disputada em 21 de junho.

Entre os árbitros brasileiros, quem mais atuou nesta edição é Wilton Pereira Sampaio, escalado para três jogos. Ele esteve recentemente à frente do confronto entre Holanda e Marrocos, que marcou sua sétima participação em Copas do Mundo.

Veja quem são os árbitros brasileiros da Copa do Mundo

Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram escolhidos para apitar os jogos da Copa do Mundo após participarem de programas de preparação e avaliação da Fifa.

Abatti Abel, por exemplo, é considerado uma das principais apostas da arbitragem mundial. O catarinense ganhou projeção internacional após atuar em torneios organizados pela Fifa e Conmebol. Inclusive, ele será o primeiro árbitro de Santa Catarina a apitar um jogo de Mundial.

Aos 36 anos, ele já apitou Copa do Mundo sub-20 e Olimpíadas de Paris, em 2024, sendo inclusive o árbitro da decisão entre França e Espanha. No Mundial de Clubes em 2025, apitou o duelo entre Real Madrid x Borussia Dortmund.