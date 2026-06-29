Brasileiro vai ser o árbitro de EUA x Bósnia pelo mata-mata da Copa do Mundo

Raphael Claus será auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Danilo Manis ( (Foto de Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images) )
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h18.
A Fifa divulgou na tarde desta segunda-feira a escala de arbitragem para os próximos jogos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O confronto entre Estados Unidos e Bósnia terá comando do brasileiro Raphael Claus, auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Danilo Manis. Será a primeira vez que um trio de arbitragem do Brasil atuará nesta fase do torneio.
Até o momento, Claus apitou apenas uma partida na competição: a vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H, disputada em 21 de junho.
Entre os árbitros brasileiros, quem mais atuou nesta edição é Wilton Pereira Sampaio, escalado para três jogos. Ele esteve recentemente à frente do confronto entre Holanda e Marrocos, que marcou sua sétima participação em Copas do Mundo.
Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram escolhidos para apitar os jogos da Copa do Mundo após participarem de programas de preparação e avaliação da Fifa.
Abatti Abel, por exemplo, é considerado uma das principais apostas da arbitragem mundial. O catarinense ganhou projeção internacional após atuar em torneios organizados pela Fifa e Conmebol. Inclusive, ele será o primeiro árbitro de Santa Catarina a apitar um jogo de Mundial.
Aos 36 anos, ele já apitou Copa do Mundo sub-20 e Olimpíadas de Paris, em 2024, sendo inclusive o árbitro da decisão entre França e Espanha. No Mundial de Clubes em 2025, apitou o duelo entre Real Madrid x Borussia Dortmund.
Já Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus já carregam a experiência de apitar Copa do Mundo. Ambos estiveram no último mundial, que aconteceu no Catar em 2022. A dupla já faz parte dos árbitros mais consolidados do futebol sul-americano.