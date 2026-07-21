Trump diz que vai impor tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que planeja impor uma tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados para o país a partir de agosto de 2028.

A declaração foi feita pelo republicano nesta terça-feira, 21, em uma publicação na rede social Truth Social.

Essa alíquota dobraria um ano depois, passando para 200% em agosto de 2029, informou a Bloomberg.

"Isso é feito para trazer de volta aos Estados Unidos a produção de medicamentos genéricos, penalizando as empresas que decidirem não construir instalações e adquirir equipamentos dentro do prazo estipulado", disse Trump na publicação.

Trump afirmou que os planos de sua administração quanto a tarifas sobre medicamentos patenteados permaneceriam inalterados.

*Em atualização.