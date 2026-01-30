Sabalenka x Rybakina: que horas e onde assistir à final do Australian Open

Aryna Sabalenka: tenista disputa sua quarta final consecutiva no Australian Open (Julian Finney/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h05.
Aryna Sabalenka e Elena Rybakina disputam neste sábado, 31, a final feminina do Australian Open 2026, primeiro Grand Slam da temporada do tênis mundial. A decisão será realizada na Rod Laver Arena, em Melbourne, na Austrália.
A partida marca o encerramento da chave feminina de simples, que reuniu 128 tenistas desde o início do torneio.
Sabalenka chega à decisão buscando o tricampeonato em Melbourne, enquanto Rybakina tenta conquistar o título inédito do Australian Open.
Atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka disputa sua quarta final consecutiva no Australian Open. A tenista foi campeã nas edições de 2023 e 2024 e avançou à decisão de 2026 sem perder sets, vencendo seis partidas ao longo da campanha.
Do outro lado, Elena Rybakina, atual número 5 do ranking mundial, chega à sua segunda final em Melbourne. Vice-campeã em 2023, a cazaque busca o segundo título de Grand Slam da carreira, após a conquista de Wimbledon em 2022.
Assim como a rival, também alcançou a decisão de 2026 sem perder sets.
A final entre Sabalenka e Rybakina começa às 5h30 (horário de Brasília), na manhã deste sábado, 31.
O horário segue o cronograma oficial do torneio, considerando o fuso local da Austrália.
A final feminina do Australian Open 2026 terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.
A exibição inclui a cobertura completa da decisão, com narração em português.
Sabalenka e Rybakina já se enfrentaram 14 vezes no circuito profissional. A belarussa soma oito vitórias, contra seis triunfos da cazaque.
O duelo mais recente ocorreu na final do WTA Finals 2025, com vitória de Rybakina. Já o confronto mais marcante entre elas foi a final do Australian Open 2023, vencida por Sabalenka de virada.