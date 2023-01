Sabalenka vence o Australian Open e conquista seu primeiro Grand Slam

A tenista belorussa Arina Sabalenka venceu a cazaque Elena Rybakina, neste sábado, de virada, por 2 sets a 1, parciais 4/6, 6/3 e 6/4, e conquistou o Australian Open, seu primeiro título de Grand Slam em simples da carreira.

Sabalenka chegou na decisão com uma série invicta de 10 jogos e 20 sets, o que consequentemente o deixou como a grande favorita para vencer o torneio. Além disso, a belorrusa venceu todos os quatro duelos que fez contra Rybakina no circuito.

No entanto, mesmo com a excelente fase, o jogo não foi fácil para Sabalenka. Rybakina quebrou seu serviço em duas oportunidades, fechou o primeiro set em 6 a 4 e demonstrava mais confiante do que sua adversária na partida. A belorrusa precisou provar seu poder de reação, algo que não foi exigida até aqui no ano.

No segundo set, porém, Sabalenka não se abalou, controlou as emoções, se impôs em games muito duros, com várias trocas de vantagem após empates em 40 iguais, e fechou a etapa em 6 a 3 para empatar a partida.

O terceiro, e decisivo, set começou tão disputado quanto os outros. Sabalenka conseguiu quebrar o serviço de Rybakina, quando o jogo estava empatado em 3 a 3, e se colocou no caminho da vitória para garantir seu primeiro título de Grand Slam solo na carreira.

Nenhuma das duas tenistas tinha chegado antes à final do Australian Open. Contudo, em torneios de Grand Slam a Rybakina conquistou o Wimbledon em 2022 e, nas duplas, Sabalenka venceu o US Open em 2019 e o Aberto da Australia em 2021, com a belga Elise Mertens.

Esta é a 12ª conquista da carreira da jogadora do Leste Europeu em vinte finais disputadas. Com o troféu, Sabalenka, que estava na quinta posição, assumirá o segundo lugar no ranking ATP, repetindo sua melhor posição, enquanto Rybakina será a 10ª colocada.