Sabalenka vence Noskova e chega à sexta semifinal seguida do US Open

A Aryna Sabalenka avançou à semifinal do US Open pela sexta temporada consecutiva após derrotar Linda Noskova por 2 sets a 1, nesta terça-feira, 8. A número 1 do mundo precisou de 2h21min para fechar a partida com parciais de 7/6 (7-1), 3/6 e 7/6 (10-7).

Atual bicampeã do torneio de Nova York, a belarussa enfrentou sua primeira partida de três sets nesta edição. Antes das quartas de final, Sabalenka havia passado por Camila Osorio, Polina Iatcenko, Kamilla Rakhimova e Taylor Townsend sem perder uma parcial e com 22 games cedidos.

Na disputa por uma vaga na decisão, Sabalenka terá pela frente a vencedora do confronto entre Jessica Pegula e Emma Navarro. As duas americanas também entram em quadra nesta terça-feira, 8.

Noskova, de 21 anos, número 6 do ranking da WTA e campeã de Wimbledon, chegou a liderar o terceiro set por 4/2. Sabalenka respondeu com três games consecutivos, recuperou a quebra de saque e levou a parcial ao tie-break, desempate utilizado quando o set termina empatado em 6/6.

A definição ocorreu no desempate disputado até dez pontos, formato adotado nas parciais decisivas dos torneios de Grand Slam. Noskova abriu 2-0, mas Sabalenka recuperou o mini-break e passou à frente no placar. A belarussa chegou a 7-5, viu a adversária reduzir a diferença e encerrou a partida por 10-7 com um ace, saque que não é tocado pela recebedora.

Sabalenka chega à 15ª semifinal de Grand Slam

A sequência de Sabalenka entre as quatro últimas do US Open começou em 2021. Ela voltou à semifinal em 2022, terminou como vice-campeã em 2023 e conquistou o torneio nas duas edições seguintes.

A classificação desta terça-feira, 8, representa a 15ª semifinal de Grand Slam da carreira de Sabalenka. Aos 28 anos, a tenista soma quatro títulos de simples nos quatro torneios que formam esse grupo: dois no US Open e dois no Australian Open. Ela também terminou outras quatro edições de Grand Slam como vice-campeã.

A campanha em Nova York ocorre enquanto Sabalenka disputa a permanência no topo do ranking mundial. A belarussa ocupa a primeira posição desde 16 de dezembro de 2024 e acumula 107 semanas como número 1, marca que a coloca na décima posição entre as tenistas com mais semanas na liderança.

Mesmo com a vaga na semifinal, Sabalenka não depende apenas dos próprios resultados para terminar o US Open na liderança do ranking. Elena Rybakina, classificada às quartas de final, pode assumir a primeira colocação caso consiga mais uma vitória no torneio.

Jessica Pegula e Coco Gauff também permanecem na disputa pelo número 1. Para chegar ao topo, elas precisam conquistar o título em Nova York e depender de uma derrota de Rybakina nas quartas de final.

Como foi a disputa Sabalenka x Noskova?

Sabalenka conseguiu a primeira quebra de saque logo no início da partida e abriu 3/0. A belarussa teve duas oportunidades para aumentar a diferença, mas Noskova manteve o serviço. Quando Sabalenka sacou para fechar a parcial no nono game, a tcheca devolveu a quebra e posteriormente empatou o placar.

O primeiro set foi decidido no tie-break. Sabalenka abriu vantagem desde os primeiros pontos e venceu o desempate por 7-1.

Na segunda parcial, Noskova salvou três break points, pontos que poderiam resultar em uma quebra de saque, distribuídos entre o primeiro e o quinto games. A tcheca conseguiu quebrar Sabalenka no sexto game e manteve a vantagem. Mesmo após desperdiçar três set points, fechou por 6/3 e empatou a partida.

Noskova voltou a conseguir uma quebra no quinto game do terceiro set. Em uma sequência de nove pontos, venceu oito e chegou a abrir 4/2. Sabalenka respondeu com três games seguidos e recuperou a quebra. Depois disso, nenhuma das duas voltou a perder o serviço.

No desempate decisivo, Noskova marcou os dois primeiros pontos. Sabalenka virou o placar e abriu 7-5. Um erro não forçado da número 1 permitiu a aproximação da tcheca, que também perdeu um ponto no próprio saque na sequência. Sabalenka fechou o tie-break por 10-7 com um ace e confirmou a vaga entre as quatro semifinalistas do US Open.