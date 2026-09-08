Real Madrid x Inter de Milão: de final da Champions a 'caminhão' de títulos: tudo do jogo de hoje

Real Madrid e Inter de Milão protagonizam na tarde desta terça-feira um dos confrontos mais históricos do futebol europeu. Os dois gigantes já se enfrentaram diversas vezes em competições continentais e acumulam capítulos marcantes ao longo de mais de seis décadas de rivalidade. A partida de hoje é válida pela abertura da fase de liga da Champions League.

Uma das curiosidades mais relevantes é que o primeiro encontro entre as equipes aconteceu logo em uma decisão de título. Na final da antiga Copa dos Campeões da Europa de 1964, a Inter venceu o Real Madrid por 3 a 1 e conquistou o primeiro troféu continental de sua história.

No retrospecto geral, o equilíbrio marcou boa parte da rivalidade, embora o clube espanhol tenha vantagem. Em 19 confrontos oficiais, o Real Madrid soma 10 vitórias, contra sete da Inter, além de dois empates.

Duelos mais "raros"

Apesar da tradição do duelo, os encontros ficaram mais raros neste século. Os times voltaram a se cruzar com frequência apenas nas últimas edições da Liga dos Campeões, especialmente nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Nesses quatro jogos mais recentes, o Real Madrid venceu todos os confrontos.

Outra curiosidade é que os espanhóis não apenas venceram os últimos quatro jogos contra os italianos, como também sofreram apenas dois gols nesse período. Em três dessas partidas, a equipe merengue saiu de campo sem ser vazada

Os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da história do futebol europeu. O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões, com 15 títulos, enquanto a Inter conquistou o torneio em três oportunidades.

Brasileiros históricos

Além disso, diversos brasileiros fizeram parte da história dos dois clubes. Nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio César, Maicon, Adriano, Kaká e Marcelo vestiram uma ou ambas as camisas ao longo da carreira.

Retrospecto de Real Madrid x Inter de Milão