Esporte
Fase de grupos copa 2026

Real Madrid x Inter de Milão: de final da Champions a 'caminhão' de títulos: tudo do jogo de hoje

Apesar da tradição do duelo, os encontros ficaram mais raros neste século

Real Madrid e Inter de Milão já se enfrentaram 19 vezes em competições europeias oficiais (Franck Fife/Pool/AFP)

Real Madrid e Inter de Milão já se enfrentaram 19 vezes em competições europeias oficiais (Franck Fife/Pool/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15h53.

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Real Madrid e Inter de Milão protagonizam na tarde desta terça-feira um dos confrontos mais históricos do futebol europeu. Os dois gigantes já se enfrentaram diversas vezes em competições continentais e acumulam capítulos marcantes ao longo de mais de seis décadas de rivalidade. A partida de hoje é válida pela abertura da fase de liga da Champions League.

Uma das curiosidades mais relevantes é que o primeiro encontro entre as equipes aconteceu logo em uma decisão de título. Na final da antiga Copa dos Campeões da Europa de 1964, a Inter venceu o Real Madrid por 3 a 1 e conquistou o primeiro troféu continental de sua história.

No retrospecto geral, o equilíbrio marcou boa parte da rivalidade, embora o clube espanhol tenha vantagem. Em 19 confrontos oficiais, o Real Madrid soma 10 vitórias, contra sete da Inter, além de dois empates.

Duelos mais "raros"

Apesar da tradição do duelo, os encontros ficaram mais raros neste século. Os times voltaram a se cruzar com frequência apenas nas últimas edições da Liga dos Campeões, especialmente nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Nesses quatro jogos mais recentes, o Real Madrid venceu todos os confrontos.

Outra curiosidade é que os espanhóis não apenas venceram os últimos quatro jogos contra os italianos, como também sofreram apenas dois gols nesse período. Em três dessas partidas, a equipe merengue saiu de campo sem ser vazada

Os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da história do futebol europeu. O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões, com 15 títulos, enquanto a Inter conquistou o torneio em três oportunidades.

Brasileiros históricos

Além disso, diversos brasileiros fizeram parte da história dos dois clubes. Nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio César, Maicon, Adriano, Kaká e Marcelo vestiram uma ou ambas as camisas ao longo da carreira.

Retrospecto de Real Madrid x Inter de Milão

Real Madrid e Inter de Milão já se enfrentaram 19 vezes em competições europeias oficiais, com vantagem para o clube espanhol.

  • 10 vitórias do Real Madrid
  • 7 vitórias da Inter de Milão
  • 2 empates
  • 28 gols marcados pelo Real Madrid
  • 21 gols marcados pela Inter

Principais confrontos da história

  • Final da Copa dos Campeões de 1964: Inter de Milão 3 x 1 Real Madrid. O título marcou a primeira conquista europeia da equipe italiana.
  • Semifinal da Copa dos Campeões de 1965/66: Real Madrid eliminou a Inter e avançou à decisão.
  • Quartas de final de 1966/67: a Inter deu o troco e eliminou os espanhóis.
  • Semifinal da Copa dos Campeões de 1980/81: o Real Madrid levou a melhor novamente e seguiu para a final.

Últimos confrontos

Pela fase de grupos da Liga dos Campeões, os clubes se enfrentaram quatro vezes entre 2020 e 2021, com domínio do Real Madrid:

  • Real Madrid 3 x 2 Inter (2020)
  • Inter 0 x 2 Real Madrid (2020)
  • Inter 0 x 1 Real Madrid (2021)
  • Real Madrid 2 x 0 Inter (2021)
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