Real Madrid x Inter de Milão: de final da Champions a 'caminhão' de títulos: tudo do jogo de hoje

Real Madrid e Inter de Milão já se enfrentaram 19 vezes em competições europeias oficiais (Franck Fife/Pool/AFP)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15h53.
Real Madrid e Inter de Milão protagonizam na tarde desta terça-feira um dos confrontos mais históricos do futebol europeu. Os dois gigantes já se enfrentaram diversas vezes em competições continentais e acumulam capítulos marcantes ao longo de mais de seis décadas de rivalidade. A partida de hoje é válida pela abertura da fase de liga da Champions League.
Uma das curiosidades mais relevantes é que o primeiro encontro entre as equipes aconteceu logo em uma decisão de título. Na final da antiga Copa dos Campeões da Europa de 1964, a Inter venceu o Real Madrid por 3 a 1 e conquistou o primeiro troféu continental de sua história.
No retrospecto geral, o equilíbrio marcou boa parte da rivalidade, embora o clube espanhol tenha vantagem. Em 19 confrontos oficiais, o Real Madrid soma 10 vitórias, contra sete da Inter, além de dois empates.
Apesar da tradição do duelo, os encontros ficaram mais raros neste século. Os times voltaram a se cruzar com frequência apenas nas últimas edições da Liga dos Campeões, especialmente nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Nesses quatro jogos mais recentes, o Real Madrid venceu todos os confrontos.
Outra curiosidade é que os espanhóis não apenas venceram os últimos quatro jogos contra os italianos, como também sofreram apenas dois gols nesse período. Em três dessas partidas, a equipe merengue saiu de campo sem ser vazada
Os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da história do futebol europeu. O Real Madrid é o maior campeão da Liga dos Campeões, com 15 títulos, enquanto a Inter conquistou o torneio em três oportunidades.
Além disso, diversos brasileiros fizeram parte da história dos dois clubes. Nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio César, Maicon, Adriano, Kaká e Marcelo vestiram uma ou ambas as camisas ao longo da carreira.
Retrospecto de Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid e Inter de Milão já se enfrentaram 19 vezes em competições europeias oficiais, com vantagem para o clube espanhol.
Principais confrontos da história
Últimos confrontos
Pela fase de grupos da Liga dos Campeões, os clubes se enfrentaram quatro vezes entre 2020 e 2021, com domínio do Real Madrid: