Aryna Sabalenka ganha o Prêmio Laureus de melhor atleta do ano

A bielorrussa Aryna Sabalenka, que atualmente ocupa a liderança no ranking mundial, recebeu nesta segunda-feira, em Madri, o prêmio Laureus como melhor atleta feminina do ano.

A premiação se deve ao seu desempenho excepcional em 2025, quando conquistou seu quarto Grand Slam no US Open e alcançou as finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

"Consegui terminar a temporada como número um e estou muito feliz por estar aqui e receber este prêmio Laureus. Foi um ano fantástico, não posso reclamar, embora sempre queira garantir que, sempre que disputo uma partida diante de milhares de pessoas, eu consiga mostrar meu melhor tênis, dar o meu melhor e fazer algo grandioso”, afirmou Sabalenka em uma coletiva de imprensa.

Com 27 anos, Sabalenka superou na votação nomes como a jogadora de futebol espanhola Aitana Bonmatí, que havia sido premiada em 2024 e já conquistou a Bola de Ouro por três vezes, além das atletas dos Estados Unidos Melissa Jefferson-Wooden, campeã mundial nos 100m, 200m e 4x100m, e Sydney McLaughlin, campeã dos 400 metros rasos.

Também estavam na disputa a queniana Faith Kipyegon, campeã mundial dos 1.500 metros, e a nadadora americana Katie Ledecky, que possui diversos títulos mundiais.

“Em todos os esportes há mulheres fortes, poderosas e inspiradoras que fazem coisas incríveis, por isso isso significa tanto. Obrigada à academia, à equipe, à minha família, ao meu parceiro, por me levarem mais longe e me apoiarem. Há muitas estrelas aqui e, por isso, é uma honra. Estou tremendo depois de ver todas essas histórias tão inspiradoras. Quando vi a lista das vencedoras dos anos anteriores, pensei que seria incrível que meu nome aparecesse ao lado dessas lendas. Não tenho palavras, isso é incrível”, concluiu a tenista.

Sabalenka, natural de Minsk, já venceu torneios importantes neste ano, como em Brisbane, Indian Wells e Miami, e busca seu quarto título da temporada no WTA de Madri, onde já conquistou o campeonato em 2021, 2023 e 2025. Em 2025, ela teve uma temporada de destaque, com vitórias em Brisbane, Miami, Madri e no US Open, além de ter alcançado nove finais.

“Agora estou em Madri, jogando aqui novamente, e posso dizer que é uma das minhas cidades favoritas. O apoio é extraordinário; também acho que é por causa da minha amizade com a Paula Badosa, e vim para dar o meu melhor no tênis”, comentou a bielorrussa.