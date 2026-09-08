A experiência do cliente pode revelar falhas de gestão da empresa

Por Luiza Caixe Metzner*

Toda empresa diz que o cliente está no centro. A frase aparece nos valores, nos planejamentos estratégicos e nas apresentações institucionais.

Investimos em tecnologia, inteligência artificial, automação e novos canais para compreender melhor suas necessidades. Mas existe uma questão que merece mais atenção: o cliente não experimenta apenas o atendimento. Ele experimenta as consequências de toda a gestão.

Uma decisão financeira pode chegar ao cliente. Uma escolha operacional também. Um problema na cadeia de fornecedores, uma equipe sem autonomia ou uma liderança que não percebe um risco a tempo.

Por isso, talvez precisemos ampliar o que entendemos por centralidade no cliente. Olhar para o cliente exige olhar para tudo aquilo que torna possível atendê-lo bem. E isso torna a gestão muito mais complexa.

As crises não começam quando se tornam visíveis

Crises empresariais raramente surgem de um único acontecimento. Elas são construídas. Começam em decisões que, isoladamente, parecem fazer sentido.

Em prioridades voltadas ao presente, riscos aparentemente administráveis e sinais que ainda não são graves o suficiente para mobilizar a organização. Até que, em algum momento, aquilo que estava disperso se conecta. E a crise se torna visível.

O problema é que, quando ela aparece, frequentemente já estamos olhando para suas consequências e não mais para suas causas. Essa talvez seja uma das competências mais difíceis da gestão: enxergar aquilo que ainda não se tornou urgente.

Uma pequena deterioração de um indicador. Uma reclamação recorrente. Uma decisão que gera eficiência em uma área e fragilidade em outra. Uma equipe que começa a silenciar. Uma liderança que deixa de receber más notícias.

São sinais que raramente aparecem sozinhos. É preciso alguém capaz de conectá-los.

O risco da miopia dos resultados

Não há organização sem resultado. Empresas precisam crescer, gerar valor, ser eficientes e sustentáveis. O problema começa quando o resultado imediato se transforma na única lente de gestão.

Quando a pergunta deixa de ser: “Estamos construindo algo sustentável?”

E passa a ser apenas: “Estamos entregando a meta?”

Uma organização pode melhorar seus números no curto prazo e, ao mesmo tempo, acumular riscos. Pode aumentar eficiência e perder capacidade. Pode acelerar o presente e fragilizar o futuro. Por isso, bons resultados precisam ser analisados com maturidade.

Um resultado positivo não significa necessariamente que a organização está saudável. A gestão exige mais do que olhar para o número. Exige compreender o contexto que produziu aquele número.

Gestão não é apenas controlar. É dar contexto.

Metas. Indicadores. Rituais. Status. Planos de ação. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. É aqui que a ideia de gestão por contexto se torna relevante.

O papel da liderança é criar clareza: sobre onde queremos chegar, o que é prioridade, quais princípios orientam as decisões, quais são os limites e o que realmente importa.

Quando existe contexto, as pessoas têm melhores condições para tomar decisões. Quando existe apenas controle, aprendem a esperar autorização e isso torna as organizações mais lentas e menos capazes de perceber o que está acontecendo na ponta.

Quem está próximo do cliente frequentemente enxerga coisas que a liderança não vê. Quem está na operação percebe mudanças antes que elas apareçam nos indicadores. Mas essas informações só se transformam em inteligência quando conseguem circular.

O perigo da harmonia artificial

Existe uma ideia de que boas equipes são aquelas em que existe harmonia, mas harmonia não é necessariamente saúde. Às vezes, a harmonia é apenas silêncio. As pessoas concordam porque discordar custa caro.

Os problemas são discutidos depois das reuniões. As más notícias são suavizadas e, pouco a pouco, a organização começa a construir uma realidade em que tudo parece mais controlado do que realmente está.

Essa é a harmonia artificial. O conflito, quando bem conduzido, revela diferenças. A harmonia artificial esconde. É por isso que a segurança psicológica, conceito amplamente desenvolvido por Amy Edmondson, é tão importante.

Segurança psicológica não significa conforto, ausência de pressão ou redução das expectativas. Significa criar condições para que as pessoas possam dizer:

“Existe um risco aqui.”

“Não concordo.”

“Cometemos um erro.”

“Esse plano pode não funcionar.”

Segurança para falar não elimina responsabilidade para agir.

Uma gestão madura precisa das duas coisas. Sem segurança, os problemas são escondidos e sem responsabilidade, os problemas não são resolvidos.

O cliente está no final de uma cadeia de decisões

Quando uma experiência do cliente é ruim, é comum procurar rapidamente quem está na ponta. O atendimento, o vendedor, o operador. Mas o problema pode ter começado muito antes.

Talvez a pessoa não tenha autonomia. Talvez o processo seja inadequado. Talvez uma meta esteja produzindo o comportamento errado. Talvez a liderança esteja olhando apenas para um indicador.

O cliente não recebe apenas um serviço, ele recebe o resultado de um sistema, desde equipe, lideranças, processos, tecnologia, estratégia até a cultura da empresa. Por isso, não existe experiência do cliente desconectada da experiência de gestão.

Ainda precisamos desenvolver líderes para enxergar o que importa

Talvez uma das nossas maiores dificuldades esteja na forma como desenvolvemos lideranças. Ensinamos líderes a gerir pessoas, processos e resultados. Depois, incorporamos comunicação, feedback,

inteligência emocional e desenvolvimento.

Tudo isso continua sendo fundamental, mas o contexto atual exige algo a mais.

Precisamos desenvolver líderes capazes de enxergar sistemas.

Líderes que percebam que uma decisão em sua área pode produzir consequências em outra. Que entendam que um bom resultado pode esconder um risco. Que saibam ouvir a ponta e diferenciar um problema pontual de um padrão.

Porque há informação demais, indicadores demais, demandas demais, urgências demais e, existe o risco de gastarmos enorme energia administrando o urgente e pouca energia compreendendo o importante.

Liderar é construir capacidade de enxergar

A liderança não pode ser reduzida à capacidade de inspirar pessoas ou entregar resultados. Liderar, em um ambiente complexo, é ajudar a organização a enxergar. Enxergar o contexto, as conexões, os riscos, as consequências e os sinais que ainda são pequenos.

Simon Sinek fala sobre a importância de criar ambientes nos quais as pessoas se sintam seguras. Amy Edmondson nos mostra a importância de criar condições para que dúvidas, erros e riscos possam ser trazidos para a conversa.

A gestão por contexto acrescenta outra dimensão: líderes não precisam controlar tudo, mas precisam criar clareza suficiente para que boas decisões possam acontecer.

Talvez essa combinação nos ajude a compreender melhor a complexidade da gestão. Pessoas precisam de clareza para decidir, de segurança para falar e de responsabilidade para agir.

Quando essas três coisas não existem, a organização perde a capacidade de aprender sobre seus próprios sinais. E corre o risco de descobrir seus problemas tarde demais, através do mercado, dos resultados ou dos próprios clientes.

No fim, talvez a centralidade no cliente comece com uma pergunta: “O que estamos deixando de enxergar dentro da organização que, mais cedo ou mais tarde, será percebido por quem está fora?”

Porque o cliente vê. E a qualidade da experiência que entregamos é, em grande medida, um reflexo da qualidade das decisões que conseguimos tomar antes de ele chegar até nós.

*Luiza Caixe Metzner é Diretora de RH da Paschoalotto.