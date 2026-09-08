Após recorde mundial, Alison dos Santos é eleito Atleta do Mês pela World Athletics

Após bater o novo recorde mundial dos 400m com barreiras na etapa de Zurique da Diamond League em agosto, o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, foi escolhido como o Atleta do Mês pela World Athletics, entidade que rege o atletismo mundial. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 8.

Com 45s80, o corredor de 26 anos superou em 14 centésimos a marca anterior, de 45s94, registrada pelo norueguês Karsten Warholm na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

O recorde também representou uma melhora de 63 centésimos sobre o melhor tempo pessoal anterior de Alison. O brasileiro abriu vantagem logo nas primeiras barreiras e manteve o ritmo até cruzar a linha de chegada com a melhor marca da história da prova.

Ainda no mês de agosto, o corredor natural de São Joaquim da Barra, São Paulo, foi campeão da etapa da Silésia (Polônia) da Diamond League. Já no último sábado, 5, Piu venceu a final da Diamond League, em Bruxelas. No entanto, esse feito não contou para a votação do prêmio de agosto.

Agora, Alison se prepara para disputar o World Athletics Ultimate Championship, em Budapeste, na Hungria, marcad opara acontecer de 11 a 13 de setembro.

Os melhores tempos de Alison dos Santos

Com os 45s80, Alison passou a liderar o ranking histórico da prova. Os melhores tempos da carreira do brasileiro são:

45s80 — Zurique, Diamond League, 2026 (recorde mundial)

46s29 — Mundial de Atletismo, Eugene, 2022

46s43 — Silésia, Diamond League, 2026

46s48 — Troféu Brasil, São Paulo, 2026

46s63 — Oslo, Diamond League, 2024

46s65 — Eugene, Diamond League, 2025

46s68 — Estocolmo, Diamond League, 2025

46s72 — Jogos Olímpicos de Tóquio, 2021

46s72 — Xiamen, Diamond League, 2026

46s80 — Estocolmo, Diamond League, 2022

Além dos 400m com barreiras, Alison tem como melhores marcas pessoais 44s38 nos 400m rasos e 33s01 nos 300m com barreiras.

O brasileiro é medalhista de bronze nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio 2020, disputado em 2021, terminou os 400m com barreiras em 46s72. Em Paris 2024, conquistou novamente o bronze, com 47s26.