10 sets em nove horas: a maratona de Zverev no US Open

Alexander Zverev segue vivo na disputa do US Open, mas o preço físico cobrado nas primeiras rodadas do torneio atinge patamares inéditos no circuito profissional. O tenista alemão completou dois jogos na condição de principal cabeça de chave do campeonato em uma campanha marcada por desgaste extremo em quadra. As partidas acumulam um total de 10 sets disputados e mais de nove horas de ação até altas horas da madrugada de Nova York.

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O desgaste do tenista começou logo na rodada de abertura do torneio de quadras duras. Em duelo de estreia na noite de terça-feira, 1º, o alemão enfrentou o italiano Lorenzo Sonego e precisou de uma longa batalha de cinco sets para garantir a classificação, desperdiçando chances e fechando a partida às 1h55 da madrugada local, após converter apenas 5 de 22 oportunidades de quebra de serviço.

A dificuldade repetiu-se no compromisso de segunda rodada diante do francês Quentin Halys. Zverev encontrou um roteiro idêntico e fechou o placar do confronto com parciais de 6/4, 4/6, 7/6, 7/6 e 6/3, com novo encerramento de disputa avançando pela madrugada até as 2h15 da manhã.

A sequência de dois duelos seguidos decididos no quinto set na abertura de um torneio de Grand Slam estabelece um recorde na Era Aberta do tênis masculino, segundo levantamento da emissora ESPN. O rendimento em quadra oscilou ao longo do confronto contra Halys. O alemão disparou 29 aces e venceu 82 de 103 pontos com o primeiro saque, mas apresentou dificuldades nos momentos de definição, convertendo apenas 5 de 20 chances de quebra de serviço.

A postura defensiva no fundo de quadra e a perda momentânea de potência no golpe de direita evidenciaram vulnerabilidades no jogo de Zverev. O rival francês colaborou ao acumular 63 erros não forçados, contra 49 do alemão. O próximo adversário na terceira rodada será o tenista chileno Alejandro Tabilo, cabeça de chave número 25.

O caminho aberto na chave masculina

O cenário de disputa em Nova York apresenta uma configuração favorável no papel para as pretensões de Zverev no torneio. A rodada de quinta-feira, 3, registrou eliminações de favoritos nas rodadas iniciais do campeonato em quadras duras.

Três cabeças de chave de posições elevadas caíram de forma precoce: o canadense Felix Auger-Aliassime, o australiano Alex de Minaur e o italiano Lorenzo Musetti. As quedas removem os principais oponentes que o alemão cruzaria nos caminhos das semifinais, quartas de final e oitavas de final. Os maiores adversários em ranking antes da fase de semifinais passaram a ser o italiano Luciano Darderi e o belga Zizou Bergs.

A configuração repete o cenário favorável vivido pelo alemão na conquista do título de Roland-Garros na temporada, quando o torneio também sofreu baixas de principais concorrentes nas fases iniciais. No US Open, a lista de eliminados inclui o sérvio Novak Djokovic na estreia, além de jovens promessas como o francês Arthur Fils e o espanhol Rafael Jodar.

Entre os principais nomes restantes na chave, o espanhol Carlos Alcaraz retorna de período de inatividade por lesão, enquanto o italiano Jannik Sinner retirou-se do torneio devido a problemas físicos no joelho. A lista de principais ameaças conta com o russo Daniil Medvedev, campeão do torneio em 2021, além de um grupo de tenistas americanos formado por Ben Shelton, Taylor Fritz e Frances Tiafoe. A fragilidade exibida por Zverev nas rodadas iniciais alimenta expectativas locais sobre a quebra do jejum de títulos de Grand Slam para tenistas dos Estados Unidos, iniciado com a conquista de Andy Roddick em 2003.