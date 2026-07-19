Esporte

Fase de grupos copa 2026

Finalista da Copa do Mundo coloca em caneleira título do Botafogo

Apesar da convocação para a decisão contra a Espanha, o argentino iniciou a partida no banco de reservas

Almada em lance da partida das quartas de final contra a Suíça pela Copa do Mundo (Kenneth Fernández/EFE)

Almada em lance da partida das quartas de final contra a Suíça pela Copa do Mundo (Kenneth Fernández/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 17h35.

Finalista da Copa do Mundo com a seleção argentina, Thiago Almada revelou nas redes sociais uma homenagem especial ao Botafogo para a decisão deste domingo. O meia mostrou que utilizará uma caneleira personalizada com imagens dos títulos conquistados pelo clube carioca em 2024, quando levantou as taças do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Em uma publicação feita diretamente do vestiário da Argentina no MetLife Stadium, Almada compartilhou uma foto de seu uniforme para a final. Na imagem, é possível ver a caneleira com uma fotografia do jogador usando um boné laranja e segurando o troféu da Libertadores ao lado de familiares.

Apesar da convocação para a decisão contra a Espanha, o argentino iniciou a partida no banco de reservas. Depois de ganhar destaque com a seleção nos últimos anos, o meia perdeu espaço ao longo da campanha no Mundial.

Interesse do Flamengo

Mesmo identificado com o Botafogo e vivendo um momento de pouca utilização no Atlético de Madrid, Thiago Almada segue despertando interesse no mercado. Um dos clubes que acompanham a situação do jogador é o Flamengo.

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