Esporte

Fase de grupos copa 2026

Trump toca na taça da Copa e gera polêmica; entenda quem tem essa permissão

Cena aconteceu em camarote minutos antes do início da final entre Espanha e Argentina

Trump toca no troféu da Copa sem luvas (Reprodução/Redes Sociais)

Trump toca no troféu da Copa sem luvas (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 19 de julho de 2026 às 17h46.

Momentos antes do início da final entre Espanha e Argentina, neste domingo, 19, no Estádio de Nova York/Nova Jersey, uma cena chamou atenção nas redes sociais: Ronaldo Fenômeno levou a taça da Copa do Mundo até um camarote para mostrá-la ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O episódio reacendeu a curiosidade sobre um detalhe pouco conhecido do troféu: nem todos podem tocá-lo. Segundo o protocolo oficial da Fifa, apenas jogadores campeões mundiais e chefes de Estado estão autorizados a segurar ou erguer a taça original sem o uso de luvas.

Por que Ronaldo e Trump podiam tocar a taça

Ronaldo está autorizado por ter sido campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e 2002. Gianni Infantino, por sua vez, pode encostar na taça por ser o presidente da Fifa. Já Trump se enquadra na categoria dos chefes de Estado: como presidente em exercício dos Estados Unidos, país que sediou a decisão, ele também tinha permissão para tocar no troféu sem luvas.

Qualquer outra pessoa — incluindo familiares, celebridades, dirigentes e convidados — só pode manusear o troféu com luvas, como forma de preservar a peça.

Desde a Copa do Mundo de 2006, o troféu original é utilizado apenas durante a cerimônia oficial de premiação. Depois de entregue ao capitão da seleção campeã, a taça retorna aos cuidados da Fifa, e o vencedor recebe uma réplica oficial, produzida em bronze banhado a ouro.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoDonald TrumpEstados Unidos (EUA)EspanhaArgentina

Mais de Esporte

Finalista da Copa do Mundo coloca em caneleira título do Botafogo

Ronaldo e Ronaldinho aparecem como 'motoristas' de Madonna em show da Copa

Final da Copa começa com Tom Cruise, shows e desfile de campeões no MetLife

Central Park reúne 50 mil torcedores para assistir à final da Copa entre Argentina e Espanha

Mais na Exame

Esporte

Finalista da Copa do Mundo coloca em caneleira título do Botafogo

Casual

Como a Volvo levará a Apple Music a dois milhões de carros no mundo – inclusive no Brasil

Mundo

Gabinete de Netanyahu reage após Mamdani cogitar prisão durante Assembleia da ONU

Brasil

Lula cresce entre independentes e Flávio perde força na direita: os detalhes da Quaest