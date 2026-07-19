Trump toca na taça da Copa e gera polêmica; entenda quem tem essa permissão

Momentos antes do início da final entre Espanha e Argentina, neste domingo, 19, no Estádio de Nova York/Nova Jersey, uma cena chamou atenção nas redes sociais: Ronaldo Fenômeno levou a taça da Copa do Mundo até um camarote para mostrá-la ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O episódio reacendeu a curiosidade sobre um detalhe pouco conhecido do troféu: nem todos podem tocá-lo. Segundo o protocolo oficial da Fifa, apenas jogadores campeões mundiais e chefes de Estado estão autorizados a segurar ou erguer a taça original sem o uso de luvas.

🇺🇸 Presidente Donald Trump acompanha a final da Copa do Mundo ao lado de Gianni Infantino, presidente da FIFA. pic.twitter.com/c8s6o29VQB — Eixo Político (@eixopolitico) July 19, 2026

Por que Ronaldo e Trump podiam tocar a taça

Ronaldo está autorizado por ter sido campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e 2002. Gianni Infantino, por sua vez, pode encostar na taça por ser o presidente da Fifa. Já Trump se enquadra na categoria dos chefes de Estado: como presidente em exercício dos Estados Unidos, país que sediou a decisão, ele também tinha permissão para tocar no troféu sem luvas.

Qualquer outra pessoa — incluindo familiares, celebridades, dirigentes e convidados — só pode manusear o troféu com luvas, como forma de preservar a peça.

Desde a Copa do Mundo de 2006, o troféu original é utilizado apenas durante a cerimônia oficial de premiação. Depois de entregue ao capitão da seleção campeã, a taça retorna aos cuidados da Fifa, e o vencedor recebe uma réplica oficial, produzida em bronze banhado a ouro.