Rio Open 2025: que horas começa a estreia de João Fonseca nesta terça-feira? Veja onde assistir

A estreia aguardada de João Fonseca no Rio Open 2025 será nesta terça-feira, 18 de fevereiro, na quadra central do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O carioca enfrentará o francês Alexandre Muller no segundo jogo da noite.

Após conquistar o ATP 250 de Buenos Aires no último domingo, Fonseca chega ao Rio com grande destaque, atraindo centenas de fãs em seu treino de segunda-feira, 17.

Atualmente, o brasileiro ocupa a 68ª posição no ranking mundial e enfrentará o número 60, contra quem nunca jogou antes.

No ano passado, Fonseca participou do Rio Open com o status de promessa, mas foi eliminado nas quartas de final pelo argentino Mariano Navone. Desde então, sua ascensão foi impressionante: venceu o Challenger de Camberra, foi campeão do Next Gen ATP Finals e conquistou o título em Buenos Aires. Também teve uma estreia marcante em Grand Slam, derrotando o russo Andrey Rublev, nono colocado no ranking, no Australian Open.

O Rio Open 2025, o maior torneio de tênis da América do Sul, acontece até 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O evento de nível ATP 500 começou no sábado com as disputas do qualifying.

O torneio contará com 32 atletas na chave principal, sendo 23 classificados pelo ranking mundial (com oito cabeças de chave), quatro convidados, quatro provenientes do qualifying e um atleta de Special Exempt, destinado a quem chega à fase final de torneios na semana anterior e não pode disputar o qualifying, como foi o caso de Fonseca este ano.

Onde assistir ao jogo João Fonseca x Alexandre Muller no Rio Open 2025?

O jogo entre João Fonseca e Alexandre Muller acontece nesta terça-feira, 18, às 21h, pela primeira rodada do Rio Open. A partida será exibida pelo canal Sportv3 e para os assinantes do Globoplay.