Quanto custa ver João Fonseca jogar no Rio Open 2026? Veja como comprar

Pré-venda dos ingressos começou nesta terça-feira, 4; vendas gerais começam na próxima semana, 11

João Fonseca: veja quanto custam os ingressos para o Rio Open 2026 (Rio Open/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18h34.

A pré-venda dos ingressos para o Rio Open de 2026 começou nesta terça-feira, 4, para clientes Claro e XP. O campeonato de tênis acontecerá entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro do Rio.

O evento conta com a presença confirmada do jovem tenista João Fonseca, número 24º ranking mundial, o brasileiro mais jovem a figurar entre os 30 melhores do mundo. 

Além de Fonseca, outros grandes nomes do tênis também participarão do da 12ª edição do torneio carioca, como Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Gaël Monfils. A lista completa de jogadores será divulgada em janeiro. 

Ingressos

A venda para o público geral começa na próxima terça-feira, 11, pelo site da Eventim e não cobrará taxa de conveniência.

Cada CPF poderá adquirir no máximo quatro ingressos por sessão, com limite total de 22 entradas por pessoa. O sistema oferece possibilidade de parcelamento em até quatro vezes sem juros.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 920, a depender do jogo e do setor. Confira a tabela de preços:

 

