Diferença entre torneios ATP 250, 500 e Masters 1000

O tênis profissional é organizado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), que define o ranking mundial a partir dos pontos conquistados pelos jogadores ao longo da temporada.

Os torneios do circuito ATP variam conforme o peso da pontuação, o valor da premiação e o nível dos competidores. Confira como funciona cada um deles:

Challenger Tour

O ATP Challenger Tour é o nível de acesso ao circuito principal. Nele, jovens talentos e atletas em recuperação buscam pontos para subir no ranking.

O campeão soma de 50 a 175 pontos, com premiações de até US$ 220 mil. No Brasil, um dos exemplos é o Challenger de Campinas, no interior de São Paulo.

ATP 250

Nos torneios ATP 250, o campeão recebe 250 pontos e a premiação varia entre US$ 600 mil e US$ 1,5 milhão. São competições menores, mas importantes para quem busca ritmo e crescimento.

Alguns exemplos são o Córdoba Open, Lyon e Delray Beach Open.

ATP 500

A categoria ATP 500 oferece 500 pontos e atrai jogadores do Top 20. Com premiações de até US$ 3 milhões, são torneios mais tradicionais e disputados, como é o caso do Rio Open.

Masters 1000

Os Masters 1000 reúnem os principais tenistas do mundo e rendem 1.000 pontos ao campeão. A premiação ultrapassa US$ 6 milhões, e a participação é obrigatória para a elite do ranking.

Ao longo do ano, são realizados nove Masters 1000: Indian Wells (EUA), Miami (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Madri (Espanha), Roma (Itália), Canadá (Toronto/Montreal), Cincinnati (EUA), Xangai (China) e Paris (França).

Grand Slams

Os Grand Slams são os torneios mais importantes e tradicionais do circuito. Valem 2.000 pontos, com premiações acima de US$ 3 milhões e jogos de melhor de cinco sets. São eles: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

ATP Finals

Disputado no fim da temporada, o ATP Finals reúne os oito melhores jogadores do ano. O campeão pode somar até 1.500 pontos, e a premiação total ultrapassa US$ 9 milhões.

Desde 2021 o evento é realizado em Turim, na Itália.