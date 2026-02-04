Rio Open 2026: confira as duplas que disputam o título no Rio

O Rio Open 2026 já tem as principais duplas que vão disputar o título no ATP 500 do Rio de Janeiro, entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. A lista reúne campeões de Grand Slam, medalhistas olímpicos e uma dupla 100% brasileira já garantida na chave principal.

Entre os destaques está Rafael Matos, que busca o tricampeonato no ATP 500 carioca. Campeão em 2024 e 2025 com parceiros diferentes, o brasileiro jogará desta vez ao lado do gaúcho Orlando Luz, com quem vem de uma campanha sólida no Australian Open, alcançando as quartas de final.

Além das duplas, o Rio Open 2026 confirmou na noite da última terça-feira, 3, o pernambucano João Lucas Reis na chave principal de simples. Ele recebeu um wild card da organização e se juntará a João Fonseca como representantes do Brasil no torneio.

Estrelas internacionais reforçam a chave de duplas

O torneio contará com nomes de peso do circuito. Marcel Granollers e Horacio Zeballos, atuais números 4 e 5 do mundo, chegam como os maiores vencedores de Grand Slam em duplas na temporada 2025. A parceria é a atual campeã de Roland Garros e do US Open e foi semifinalista do Australian Open. O duo também tem histórico positivo no Rio, onde conquistou um de seus primeiros títulos juntos, em 2020.

Outro nome de destaque é John Peers, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ex-número 2 do mundo, Peers soma 30 títulos na carreira, incluindo o Australian Open de 2017 e três troféus de duplas mistas.

O atleta fará sua estreia no Rio Open ao lado do norte-americano Evan King, atual número 16 do ranking de duplas.

Campeões retornam e brasileiros reforçam disputa

Os campeões do Rio Open 2023, Máximo González e Andrés Molteni, também estão confirmados e buscarão o bicampeonato. A lista ainda inclui os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, campeões de cinco torneios da ATP, além de duplas formadas por jogadores que também disputam simples, como Cerundolo/Comesana e Darderi/Etcheverry.

Ao todo, seis campeões de Grand Slam estarão nas disputas de duplas: Granollers, Zeballos, Peers, Matos e Sem Verbeek na chave principal, além de Jean-Julien Rojer no qualifying.

Lista de duplas do Rio Open 2026

Chave principal

Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Sadio Doumbia / Fabien Reboul

Máximo González / Andrés Molteni

Guido Andreozzi / Manuel Guinard

Evan King / John Peers

Luciano Darderi / Tomas Martin Etcheverry

Alexander Erler / Robert Galloway

Francisco Cerundolo / Francisco Comesana

Orlando Luz / Rafael Matos

Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Constantin Frantzen / Robin Haase

Damir Dzumhur / Alexandre Muller

Sander Gille / Sem Verbeek

Qualifying