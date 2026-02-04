Esporte

Rio Open 2026: confira as duplas que disputam o título no Rio

Torneio no Rio reúne campeões de Grand Slam, medalhistas olímpicos e dupla brasileira em busca do tricampeonato

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 22: Joao Fonseca of Brazil serves in the singles match against Cristian Garin of Chile during day four of ATP 500 Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro on February 22, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13h30.

O Rio Open 2026 já tem as principais duplas que vão disputar o título no ATP 500 do Rio de Janeiro, entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. A lista reúne campeões de Grand Slam, medalhistas olímpicos e uma dupla 100% brasileira já garantida na chave principal.

Entre os destaques está Rafael Matos, que busca o tricampeonato no ATP 500 carioca. Campeão em 2024 e 2025 com parceiros diferentes, o brasileiro jogará desta vez ao lado do gaúcho Orlando Luz, com quem vem de uma campanha sólida no Australian Open, alcançando as quartas de final.

Além das duplas, o Rio Open 2026 confirmou na noite da última terça-feira, 3, o pernambucano João Lucas Reis na chave principal de simples. Ele recebeu um wild card da organização e se juntará a João Fonseca como representantes do Brasil no torneio.

Estrelas internacionais reforçam a chave de duplas

O torneio contará com nomes de peso do circuito. Marcel Granollers e Horacio Zeballos, atuais números 4 e 5 do mundo, chegam como os maiores vencedores de Grand Slam em duplas na temporada 2025. A parceria é a atual campeã de Roland Garros e do US Open e foi semifinalista do Australian Open. O duo também tem histórico positivo no Rio, onde conquistou um de seus primeiros títulos juntos, em 2020.

Outro nome de destaque é John Peers, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ex-número 2 do mundo, Peers soma 30 títulos na carreira, incluindo o Australian Open de 2017 e três troféus de duplas mistas.

O atleta fará sua estreia no Rio Open ao lado do norte-americano Evan King, atual número 16 do ranking de duplas.

Campeões retornam e brasileiros reforçam disputa

Os campeões do Rio Open 2023, Máximo González e Andrés Molteni, também estão confirmados e buscarão o bicampeonato. A lista ainda inclui os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, campeões de cinco torneios da ATP, além de duplas formadas por jogadores que também disputam simples, como Cerundolo/Comesana e Darderi/Etcheverry.

Ao todo, seis campeões de Grand Slam estarão nas disputas de duplas: Granollers, Zeballos, Peers, Matos e Sem Verbeek na chave principal, além de Jean-Julien Rojer no qualifying.

Lista de duplas do Rio Open 2026

Chave principal

  • Marcel Granollers / Horacio Zeballos
  • Sadio Doumbia / Fabien Reboul
  • Máximo González / Andrés Molteni
  • Guido Andreozzi / Manuel Guinard
  • Evan King / John Peers
  • Luciano Darderi / Tomas Martin Etcheverry
  • Alexander Erler / Robert Galloway
  • Francisco Cerundolo / Francisco Comesana
  • Orlando Luz / Rafael Matos
  • Jakob Schnaitter / Mark Wallner
  • Constantin Frantzen / Robin Haase
  • Damir Dzumhur / Alexandre Muller
  • Sander Gille / Sem Verbeek

Qualifying

  • Marcelo Demoliner / Fernando Romboli
  • Pedro Martinez / Camilo Ugo Carabelli
  • Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer
  • Campeões do Rio Open (duplas)
  • 2025 – Rafael Matos / Marcelo Melo (BRA/BRA)
  • 2024 – Rafael Matos / Nicolas Barrientos (BRA/COL)
  • 2023 – Máximo González / Andrés Molteni (ARG/ARG)
  • 2022 – Simone Bolelli / Fabio Fognini (ITA/ITA)
  • 2020 – Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP/ARG)
  • 2019 – Máximo González / Nicolas Jarry (ARG/CHI)
  • 2018 – David Marrero / Fernando Verdasco (ESP/ESP)
  • 2017 – Pablo Carreño Busta / Pablo Cuevas (ESP/URU)
  • 2016 – Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (COL/COL)
  • 2015 – Martin Klizan / Philipp Oswald (SVK/AUT)
  • 2014 – Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (COL/COL)
