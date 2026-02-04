Quando será o Rio Open 2026? Veja datas e local do torneio

O Rio Open 2026 será realizado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O torneio é o principal evento de tênis da América do Sul e integra o calendário ATP 500, reunindo atletas do circuito internacional e brasileiros.

A edição marca o 12º ano do torneio na capital fluminense. As partidas acontecem na Gávea, Zona Sul da cidade, com jogos distribuídos ao longo de nove dias de competição.

Entre os nomes confirmados está João Fonseca, principal tenista brasileiro da atualidade. Aos 19 anos, o carioca disputará o Rio Open pela quarta vez na carreira. Seu melhor desempenho ocorreu em 2024, quando chegou às quartas de final.

O argentino Sebastian Báez, bicampeão do torneio, também está confirmado. Ele fez história em 2025 ao se tornar o primeiro atleta a vencer duas edições consecutivas do Rio Open.

O brasileiro João Lucas Reis completa a lista de atletas já confirmados na chave principal.

Onde acontece o Rio Open 2026?

O Rio Open será realizado no Jockey Club Brasileiro, localizado na Gávea, na Zona Sul do Rio. O local concentra as quadras principais, a estrutura de treinos e a área destinada ao público.

O torneio mantém sede fixa na capital fluminense desde sua criação. A competição integra a sequência de eventos da ATP no saibro durante o início da temporada.

Quais são as datas do Rio Open 2026?

O calendário do Rio Open 2026 prevê nove dias de jogos, entre 14 e 22 de fevereiro. Os dois primeiros dias do torneio são destinados ao qualifying, fase classificatória do evento.

O qualifying acontece em 14 e 15 de fevereiro e define as últimas vagas na chave principal de simples. Os confrontos são eliminatórios e valem lugar no quadro principal.

A partir dos dias seguintes, o torneio entra na chave principal, com jogos distribuídos ao longo da semana. As decisões costumam ocorrer no último fim de semana do evento.

Além de abrir espaço para tenistas com ranking mais baixo, o qualifying amplia a oferta de partidas logo no início da competição.

Como resgatar entradas para o qualifying do Rio Open 2026?

O acesso aos jogos do qualifying do Rio Open 2026 exige cadastro online para o resgate das entradas. O procedimento será realizado pela plataforma Eventim, indicada pela organização do torneio.

O resgate começa em 10 de fevereiro, a partir das 11h. As entradas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade no momento do cadastro.

Cada CPF poderá resgatar até duas entradas por dia. O processo deve ser feito exclusivamente pelo site oficial informado pela organização.

Lista de tenistas confirmados no Rio Open 2026

Veja os nomes confirmados na chave principal: