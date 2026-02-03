João Lucas Reis é confirmado na chave principal no Rio Open

O João Lucas Reis é o segundo brasileiro confirmado na chave principal do Rio Open 2026. O pernambucano recebeu um wild card da organização do torneio, que será disputado entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

João Lucas se junta a João Fonseca como representantes do país na chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul.

Melhor temporada da carreira

O convite vem após a melhor temporada da carreira do tenista. Em 2025, João Lucas Reis apresentou evolução expressiva, subindo mais de 200 posições no ranking mundial e alcançando o melhor ranking da carreira: 187º do mundo.

No período, ele conquistou os títulos do Challenger de Santa Fé, na Argentina, e do M25 de Coquimbo, no Chile, ambos disputados no saibro. Além disso, teve boas campanhas nos challengers de Lima, Santa Cruz de la Sierra e Antofagasta. No ano passado, também disputou pela primeira vez um Grand Slam, jogando o qualifying do US Open.

Tenista celebra chance de jogar ATP 500 em casa

Em declaração, João Lucas destacou a importância do convite para sua trajetória profissional: “É uma oportunidade de ouro poder jogar a chave principal de um ATP 500 em casa, com minha família, meus amigos e minha equipe. Estou muito motivado. Acabei de chegar da Davis para o confronto contra o Canadá e já volto direto para o Rio para treinar e me preparar da melhor forma possível", disse.

Para Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, o convite reconhece o desempenho recente do atleta: “O João Lucas é merecedor desse wild card. Ele teve um 2025 consistente, com bons resultados em Futures e Challengers. Estamos felizes em dar a ele a oportunidade de disputar sua primeira chave principal de um ATP, em casa.”

Esta será a primeira participação de João Lucas Reis na chave principal do Rio Open. Antes disso, o atleta havia disputado o qualifying em três edições, com destaque para 2025, quando garantiu vaga após conquistar a Procópio Cup.