Com o Paulistão 2026, Abel se torna o técnico mais vitorioso do Palmeiras

O Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista de 2026. Na noite deste domingo, 8, o time de Abel Ferreira venceu o Novorizontino por 2 a 1 no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e confirmou o título com 3 a 1 no placar agregado, já que havia feito 1 a 0 na ida. Com a taça, o Verdão chegou ao 27º título estadual.

Como foi o jogo do título

A partida foi marcada por chuva forte e gramado encharcado, o que travou a troca de passes e empurrou os times para lançamentos e bolas paradas. Mesmo assim, o Palmeiras foi letal cedo. Aos 6 minutos, em cobrança de falta de Andreas Pereira, a bola ficou viva na área: Marlon Freitas acertou a trave e Murilo completou para abrir o placar, em lance revisado pelo VAR antes da confirmação.

O Novorizontino buscou o empate também pelo jogo aéreo e aproveitou um erro decisivo. Em cruzamento na área, a defesa se enrolou e Carlos Miguel não conseguiu segurar; Matheus Bianqui pegou o rebote e fez 1 a 1, recolocando os mandantes no jogo.

Na etapa final, quando o duelo ficou mais aberto, o Palmeiras matou a decisão: O goleiro Jordi tenta tirar, tem choque com Jhon Arias e Vitor Roque marca, sem goleiro, garantindo o 2 a 1 que sacramentou a taça alviverde.

A taça que muda a história de Abel Ferreira no Palmeiras

O título também teve peso histórico fora das quatro linhas. Com o Paulistão de 2026, Abel Ferreira chegou ao 11º troféu no comando do Palmeiras e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o técnico com mais títulos da história do clube.

Além de encerrar o jejum de dois anos, a conquista reforça o peso da “era Abel”, que já soma múltiplos títulos nacionais e continentais, com o Paulistão como um dos pilares desse ciclo. Veja todos os 11 títulos de Abel Ferreira no comando do Verdão:

CONMEBOL Libertadores (2): 2020, 2021

Campeonato Brasileiro (2): 2022, 2023

Campeonato Paulista (4): 2022, 2023, 2024, 2026

Copa do Brasil (1): 2020

Recopa Sul-Americana (1): 2022

Supercopa do Brasil (1): 2023

O que fica para o Novorizontino

Para o Tigre, a final deixa o gosto de campanha grande, mas também a sensação de oportunidade perdida diante de sua torcida. O time até reagiu após sair atrás cedo, mas não sustentou o empate quando o Palmeiras acelerou no segundo tempo.

A equipe ainda desembolsou R$ 1 milhão ao próprio alviverde para ter o meia Rômulo para o duelo final.

Quanto o Palmeiras leva por ser campeão paulista?

Com o título do Paulistão, o Palmeiras também garantiu uma premiação de R$ 5 milhões paga pela Federação Paulista de Futebol ao campeão, enquanto o Novorizontino, vice, recebe R$ 1,5 milhão. A divisão do estadual distribui R$ 8.315.000 entre os clubes que permaneceram na primeira divisão, com valores escalonados por colocação, e sem repasse para os dois rebaixados. Veja quanto cada equipe recebeu em premiações: