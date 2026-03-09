Esporte

Com o Paulistão 2026, Abel se torna o técnico mais vitorioso do Palmeiras

Com chuva forte em Novo Horizonte, Verdão vence por 2 a 1 no Jorjão, fecha o agregado em 3 a 1 e levanta a 27ª taça estadual

Palmeiras: equipe levanta a taça do Paulistão pela 27ª vez em sua história (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 9 de março de 2026 às 13h36.

O Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista de 2026. Na noite deste domingo, 8, o time de Abel Ferreira venceu o Novorizontino por 2 a 1 no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e confirmou o título com 3 a 1 no placar agregado, já que havia feito 1 a 0 na ida. Com a taça, o Verdão chegou ao 27º título estadual.

Como foi o jogo do título

A partida foi marcada por chuva forte e gramado encharcado, o que travou a troca de passes e empurrou os times para lançamentos e bolas paradas. Mesmo assim, o Palmeiras foi letal cedo. Aos 6 minutos, em cobrança de falta de Andreas Pereira, a bola ficou viva na área: Marlon Freitas acertou a trave e Murilo completou para abrir o placar, em lance revisado pelo VAR antes da confirmação.

O Novorizontino buscou o empate também pelo jogo aéreo e aproveitou um erro decisivo. Em cruzamento na área, a defesa se enrolou e Carlos Miguel não conseguiu segurar; Matheus Bianqui pegou o rebote e fez 1 a 1, recolocando os mandantes no jogo.

Na etapa final, quando o duelo ficou mais aberto, o Palmeiras matou a decisão: O goleiro Jordi tenta tirar, tem choque com Jhon Arias e Vitor Roque marca, sem goleiro, garantindo o 2 a 1 que sacramentou a taça alviverde.

A taça que muda a história de Abel Ferreira no Palmeiras

O título também teve peso histórico fora das quatro linhas. Com o Paulistão de 2026, Abel Ferreira chegou ao 11º troféu no comando do Palmeiras e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o técnico com mais títulos da história do clube.

Além de encerrar o jejum de dois anos, a conquista reforça o peso da “era Abel”, que já soma múltiplos títulos nacionais e continentais, com o Paulistão como um dos pilares desse ciclo. Veja todos os 11 títulos de Abel Ferreira no comando do Verdão:

  • CONMEBOL Libertadores (2): 2020, 2021
  • Campeonato Brasileiro (2): 2022, 2023
  • Campeonato Paulista (4): 2022, 2023, 2024, 2026
  • Copa do Brasil (1): 2020
  • Recopa Sul-Americana (1): 2022
  • Supercopa do Brasil (1): 2023

O que fica para o Novorizontino

Para o Tigre, a final deixa o gosto de campanha grande, mas também a sensação de oportunidade perdida diante de sua torcida. O time até reagiu após sair atrás cedo, mas não sustentou o empate quando o Palmeiras acelerou no segundo tempo.

A equipe ainda desembolsou R$ 1 milhão ao próprio alviverde para ter o meia Rômulo para o duelo final.

Quanto o Palmeiras leva por ser campeão paulista?

Com o título do Paulistão, o Palmeiras também garantiu uma premiação de R$ 5 milhões paga pela Federação Paulista de Futebol ao campeão, enquanto o Novorizontino, vice, recebe R$ 1,5 milhão. A divisão do estadual distribui R$ 8.315.000 entre os clubes que permaneceram na primeira divisão, com valores escalonados por colocação, e sem repasse para os dois rebaixados. Veja quanto cada equipe recebeu em premiações:

  • Palmeiras - R$ 5 milhões
  • Novorizontino - R$ 1,5 milhão
  • São Paulo - R$ 500 mil
  • Corinthians - R$ 350 mil
  • Portuguesa - R$ 200 mil
  • Bragantino - R$ 150 mil
  • Capivariano - R$ 125 mil
  • Santos - R$ 100 mil
  • Guarani - R$ 90 mil
  • Botafogo-SP - R$ 80 mil
  • Mirassol - R$ 70 mil
  • Primavera - R$ 60 mil
  • São Bernardo - R$ 50 mil
  • Noroeste - R$ 40 mil
