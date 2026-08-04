Mercado de vinhos usa tecnologia para atrair novo público

Inovação e digitalização unem forças para tornar o ato de degustar vinho mais simples (SeventyFour/Shutterstock)
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Publicado em 4 de agosto de 2026 às 17h00.
Por Paulo Vasconcellos*
O mercado de vinhos no Brasil passa por uma reconfiguração relevante, discreta em aparência, mas acelerada em seus efeitos.
Durante décadas, o consumo da bebida esteve associado a uma ideia de exclusividade e erudição, o que afastou parte do público sob a premissa de que o vinho exige repertório técnico para ser apreciado e compartilhado.
Essa barreira cultural restringiu o potencial de expansão do setor e dificultou a ampliação do acesso a experiências de consumo mais abertas.
Agora, a aproximação entre tradição vitivinícola e inovação tecnológica começa a redesenhar esse cenário, tornando a experiência com o vinho mais simples, acessível e conectada ao cotidiano.
Os indicadores econômicos acompanham esse movimento. A cadeia do vinho e derivados no Brasil movimenta um mercado robusto de mais de R$ 21 bilhões.
O setor registra um crescimento expressivo de quase 10% em relação ao ano anterior, conforme apontam dados de inteligência da Ideal B.I Consulting e das principais entidades setoriais.
Parte desse avanço é impulsionada por uma nova geração de consumidores, mais disposta à experimentação e menos comprometida com códigos tradicionais de consumo.
Ao mesmo tempo, o mercado ainda enfrenta um desafio central: como orientar esse público em expansão e ampliar o acesso a rótulos fora dos circuitos mais consolidados de distribuição.
Esse desafio ganha dimensão prática quando se observa a concentração de visibilidade em grandes importadoras e redes tradicionais, o que reduz o espaço para produtores nacionais e regiões emergentes.
Diante da insegurança na escolha, muitos consumidores recorrem sempre às opções mais conhecidas.
Soma-se a isso a dificuldade de organizar encontros, confrarias e degustações, espaços decisivos para a formação de vínculos e repertório em torno do vinho.
Em muitos casos, essas experiências ainda dependem de processos dispersos, com dificuldades de coordenação, comunicação e curadoria.
Quando a experiência de consumo permanece cercada por atritos operacionais, o setor limita sua capacidade de ampliar alcance e recorrência.
É nesse ponto que a tecnologia passa a ter papel estratégico.
Plataformas digitais orientadas pela experiência do usuário podem simplificar a organização de encontros, apoiar a curadoria de rótulos e integrar informações de forma mais intuitiva.
Em diferentes segmentos, ferramentas desse tipo já demonstraram capacidade de reduzir fricções logísticas e facilitar dinâmicas coletivas.
No universo do vinho, esse mesmo princípio pode contribuir para tornar o acesso mais fluido, reduzir a sensação de formalidade e ampliar o contato do consumidor com novos perfis de produto.
Com apoio de dados e melhor gestão da experiência, aumenta também a possibilidade de dar visibilidade a rótulos autorais brasileiros e a mercados menos tradicionais, aproximando a escolha de critérios como afinidade, descoberta e contexto de consumo.
A digitalização, nesse sentido, tem efeito que vai além da conveniência.
Ela fortalece a inclusão sociocultural no consumo do vinho e, ao mesmo tempo, apoia o desenvolvimento econômico do setor.
Ao desmistificar o ritual e simplificar as ferramentas de gestão de encontros, o ambiente digital atua como uma ponte entre a complexidade técnica da enologia e o desejo genuíno de integração do novo consumidor.
O futuro do mercado brasileiro dependerá não apenas do volume comercializado, mas também da capacidade de formar conexões mais amplas, recorrentes e acessíveis em torno de cada taça.
Em um setor em expansão, a tecnologia prova ser o ingrediente indispensável para garantir que o ato de degustar e compartilhar seja, finalmente, a democratização do brinde.
*Paulo Vasconcellos é diretor de Tecnologia na Mira Artis, com vasta experiência em Ciência, Tecnologia e Inteligência Estratégica.