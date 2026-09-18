Aos 70 anos, Feira de Cantão terá 32 mil empresas na 140ª edição

A Feira de Cantão chega à 140ª edição em 2026, ano em que completa 70 anos. Marcado para ocorrer em Guangzhou entre 15 de outubro e 4 de novembro, o evento terá 32 mil empresas expositoras, 1,55 milhão de metros quadrados de área, 75,7 mil estandes e 54 áreas de exposição.

Os números mostram como a feira mudou desde sua criação, em 1957. A primeira edição ocupava 9.600 metros quadrados e recebeu 1.200 compradores. Atualmente, a área é mais de 160 vezes maior e o número de compradores chegou à casa dos 310 mil. Na 139ª edição, realizada no primeiro semestre deste ano, foram 314 mil compradores estrangeiros de 220 países e regiões.

A edição de outubro será dividida em três fases. A primeira, de 15 a 19 de outubro, terá foco em manufatura e reunirá segmentos como eletrônicos, eletrodomésticos, veículos de nova energia, mobilidade inteligente, automação industrial, manufatura inteligente e novas fontes de energia.

A tecnologia terá espaço próprio nessa etapa. A área de robôs de serviço incluirá humanoides, cães-robôs, exoesqueletos e equipamentos voltados a atividades como entrega, limpeza, inspeção e companhia. Produtos como relógios inteligentes, óculos de realidade virtual e dispositivos de tradução com inteligência artificial também estarão entre os itens apresentados.

A segunda fase, entre 23 e 27 de outubro, será dedicada principalmente a produtos para casa, móveis, materiais de construção, presentes e decoração. A terceira, de 31 de outubro a 4 de novembro, reunirá setores como saúde, moda, brinquedos e produtos para crianças. Uma área de saúde inteligente apresentará equipamentos de diagnóstico, robôs médicos, dispositivos de monitoramento e tecnologias de reabilitação.

Entre as 32 mil empresas participantes, mais de 11 mil estão em categorias que incluem companhias chinesas especializadas e líderes em segmentos específicos. Segundo os dados apresentados nesta sexta-feira (18), 64% das expositoras utilizam tecnologias como inteligência artificial e internet industrial. Produtos novos representarão 23,2% dos itens exibidos, enquanto os classificados como verdes responderão por 26%. Os dois percentuais são os maiores já registrados pela feira.

A procura internacional também começou antes da abertura dos pavilhões. Mais de 210 mil compradores de 196 países e regiões já fizeram o pré-registro para a edição de outubro, e quase 80% são compradores profissionais. A organização também informou que 170 grandes empresas compradoras e 48 parceiros globais confirmaram participação em grupos de comércio da China em escala, tradição, diversidade de produtos, número de participantes e volume de negócios.

Fonte: news.cn