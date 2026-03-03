Esporte

Relembre as conquistas de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Técnico encerra passagem com cinco troféus e aproveitamento superior a 70%

Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo (Rodrigo Valle/Getty Images)

Publicado em 3 de março de 2026 às 21h10.

A demissão de Filipe Luís do Flamengo encerrou uma passagem marcada por cinco títulos e alto aproveitamento. A saída ocorreu poucas horas após a classificação para a final do Campeonato Carioca e colocou fim a um ciclo de 101 partidas no comando da equipe principal.

Contratado em outubro de 2024, Filipe Luis acumulou conquistas nacionais e internacionais em pouco mais de um ano e se tornou um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Flamengo.

Títulos conquistados por Filipe Luís no Flamengo

Durante o período como técnico do Flamengo, Filipe Luís venceu cinco competições:

  • Copa do Brasil 2024
  • Supercopa do Brasil 2025
  • Campeonato Carioca 2025
  • Libertadores 2025
  • Campeonato Brasileiro 2025

Com esses títulos pelo Rubro-Negro, o treinador igualou marcas de Jorge Jesus e Flávio Costa em número de conquistas e ficou a um troféu de alcançar Carlinhos, recordista histórico do clube com seis títulos.

Raio-X da passagem do técnico

Em 101 jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís registrou:

  • 63 vitórias
  • 23 empates
  • 15 derrotas

O aproveitamento superior a 70% dos pontos disputados colocou o treinador entre os mais eficientes da história do clube.

Além das taças, Filipe Luís se tornou o primeiro profissional do Flamengo a conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil tanto como jogador quanto como técnico.

Demissão

A decisão da diretoria ocorreu após sequência de debates internos e pressão externa, mesmo com a equipe classificada para a final do Campeonato Carioca. Em áudio que circulou entre dirigentes, o presidente do clube afirmou que a mudança foi tomada com foco institucional e planejamento de longo prazo.

