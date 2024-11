Campeão, Flamengo faturou R$ 92 milhões na Copa do Brasil; veja quanto seu time recebeu

Flamengo e Atlético-MG decidiram, neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o título da Copa do Brasil de 2024. Além da oportunidade de empilhar mais uma taça, os times disputaram a premiação máxima de R$ 92 milhões, enquanto o vice fica com aproximadamente R$ 50 milhões no total.

Com o gol de Plata neste domingo, em que o rubro-negro venceu por 1 a 0, e os 3 a 1 garantidos no Maracanã, quem sobe ao lugar mais alto do pódio é o Flamengo.

Como se classificaram diretamente à fase de grupos da Libertadores, rubro-negro e Galo garantiram, antes da final, cerca de 19 milhões por terem entrado já na terceira fase da Copa do Brasil.

A campanha do Flamengo passou por quatro fases ao eliminar Amazonas, na terceira, Palmeiras, nas oitavas de final, Bahia, nas quartas de final, e Corinthians, nas semifinais. Já o Atlético-MG superou, na seguinte ordem, Sport, CRB, São Paulo e Vasco.

Veja as premiações em cada fase da Copa do Brasil

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.