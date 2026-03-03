Por que o Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo após goleada?

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O anúncio foi feito através de uma nota oficial do clube horas depois da goleada do Mengão por 8 a 0 contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar da notícia ter pego de surpresa torcedores e até o próprio elenco, a relação entre Filipe Luís e a diretoria rubro-negra já estava desgastada mesmo após a temporada vitoriosa do time. Entenda os principais motivos que levaram à demissão do técnico.

Novela da renovação de contrato de Filipe Luís

O clima de instabilidade começou ainda no fim da temporada passada. A renovação contratual de Filipe Luís virou novela nos bastidores. A diretoria chegou a consultar nomes no mercado, incluindo Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro na última temporada.

A permanência do treinador só foi confirmada em 29 de dezembro, um dia antes do término do contrato. A indefinição deixou ruídos internos e marcou o início de um ano com relação menos sólida entre treinador e direção.

Uso do elenco principal no Campeonato Carioca gerou desgaste

O planejamento inicial do Flamengo previa utilizar a equipe sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal faria preparação física para os torneios mais importantes do calendário.

No entanto, o presidente Bap determinou que o time principal retornasse já no clássico contra o Vasco, pela quarta rodada. A decisão contrariou o desejo do treinador e gerou incômodo também no departamento de futebol.

O episódio expôs divergências estratégicas e gerou um clima sobre a autonomia da comissão técnica.

Resultados negativos e pressão no CT

Apesar do alto investimento e da manutenção da base campeã, o rendimento nas primeiras decisões do ano foi abaixo do esperado pela diretoria. O vice da Recopa Sul-Americana, com a derrota para o Lanús no Maracanã, e Supercopa do Brasil, também com a derrota para o Corinthians por 2x0, aumentaram a cobrança interna, que foi reforçada com a campanha ruim do time até o momento na temporada.

Nos bastidores do CT, a pressão cresceu. O presidente passou a indicar que poderia haver mudança no comando caso o desempenho do time não evoluísse rapidamente.

Relação com o diretor José Boto

Outro ponto de desgaste foi a relação entre Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto. Havia reclamações sobre a condução do dia a dia do departamento e divergências sobre decisões operacionais.

Alguns jogadores também demonstravam incômodo com o dirigente, especialmente em relação à forma de comunicação. O ambiente ficou mais tenso ao longo das semanas, afetando a harmonia que marcou o ano anterior.

Clima de despedida no jogo contra o Madureira

A semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira teve clima de despedida. Embora parte do elenco demonstrasse apoio ao treinador, a conexão já não era a mesma da temporada passada.

Após o jogo, Filipe Luís concedeu uma coletiva forte, defendendo seu trabalho e citando a falta de alinhamento em alguns pontos estratégicos:

"Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também", comentou em sua última entrevista como técnico.

Pouco depois, a demissão foi anunciada.

Quem será o novo técnico do Flamengo?

Com a saída oficializada, o Flamengo já trabalha para definir o substituto. O nome mais forte nos bastidores é o do português Leonardo Jardim, que comandou o Cruzeiro na temporada passada e tem perfil desejado pelo clube. A diretoria busca um treinador que consiga reorganizar o ambiente interno e recuperar o nível competitivo apresentado em 2025.

Títulos e retrospecto de Filipe Luís no Flamengo

A passagem de Filipe Luís teve números expressivos. Na lista de títulos como treinador conquistou: Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil além de chegar à final do Mundial de Clubes, onde foi derrotado nos pênaltis para o PSG.

O técnico deixa o clube com o aproveitamento de 69,97%, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.