Quem vai ser o novo técnico do Flamengo depois da demissão de Filipe Luís?

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O anúncio foi feito através de uma nota oficial do clube horas depois da goleada do Mengão por 8 a 0 contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar da notícia ter pego de surpresa torcedores e até o próprio elenco, a relação entre Filipe Luís e a diretoria rubro-negra já estava desgastada mesmo após a temporada vitoriosa do time. Entenda os principais motivos que levaram à demissão do técnico.

Quem será o novo técnico do Flamengo?

O Flamengo ainda não anunciou oficialmente o substituto de Filipe Luís, mas o nome mais forte nos bastidores é o do técnico português Leonardo Jardim. Segundo o G1, o treinador é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 3, e o contrato discutido seria válido até o fim de 2027.

De acordo com a publicação, clube e estafe do treinador já vinham alinhando detalhes antes mesmo de Filipe ser informado sobre a demissão.

Jardim era um dos nomes preferidos de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, desde o fim do ano passado. O dirigente chegou a procurá-lo quando a renovação de Filipe Luís se complicou, mas, na ocasião, houve acordo para a permanência do então técnico.

Com a saída agora oficializada, a diretoria busca um treinador que consiga reorganizar o ambiente interno e recuperar o nível competitivo apresentado em 2025. Nos bastidores, o nome de Jardim aparece como favorito.

O português, de 51 anos, comandou o Cruzeiro na última temporada. Pelo clube mineiro, alcançou a semifinal da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em terceiro lugar, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Foram 55 jogos, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas.

Jardim deixou o Cruzeiro em dezembro, apesar de ter contrato até o fim de 2026. Na ocasião, acionou a cláusula de saída e anunciou uma pausa na carreira para “preservar a saúde física e mental”, citando questões familiares. Desde então, estava afastado do futebol.

Ele iniciou a trajetória como treinador em Portugal e teve destaque no AS Monaco, entre 2014 e 2020, período em que trabalhou com Mbappé. Também acumula passagens por clubes do Oriente Médio, como Al-Hilal e Al-Rayyan.

Segundo o G1, a expectativa é que Leonardo Jardim tenha o primeiro contato com o elenco na quarta-feira, em treino no Ninho do Urubu. O grupo teria folga, mas os planos podem ser alterados caso a chegada se confirme.

Demissão de Filipe Luís

Apesar do alto investimento e da manutenção da base campeã, o rendimento do Flamengo nas primeiras decisões do ano foi abaixo do esperado pela diretoria.

O vice da Recopa Sul-Americana, com a derrota para o Lanús no Maracanã, e Supercopa do Brasil, também com a derrota para o Corinthians por 2x0, aumentaram a cobrança interna, que foi reforçada com a campanha ruim do time até o momento na temporada.

Nos bastidores do CT, a pressão cresceu. O presidente passou a indicar que poderia haver mudança no comando caso o desempenho do time não evoluísse rapidamente.

Relação com o diretor José Boto

Outro ponto de desgaste foi a relação entre Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto. Havia reclamações sobre a condução do dia a dia do departamento e divergências sobre decisões operacionais.

Alguns jogadores também demonstravam incômodo com o dirigente, especialmente em relação à forma de comunicação. O ambiente ficou mais tenso ao longo das semanas, afetando a harmonia que marcou o ano anterior.

Clima de despedida no jogo contra o Madureira

A semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira teve clima de despedida. Embora parte do elenco demonstrasse apoio ao treinador, a conexão já não era a mesma da temporada passada.

Após o jogo, Filipe Luís concedeu uma coletiva forte, defendendo seu trabalho e citando a falta de alinhamento em alguns pontos estratégicos:

"Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também", comentou em sua última entrevista como técnico.

Pouco depois, a demissão foi anunciada.

Títulos e retrospecto de Filipe Luís no Flamengo

A passagem de Filipe Luís teve números expressivos. Na lista de títulos como treinador conquistou: Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil além de chegar à final do Mundial de Clubes, onde foi derrotado nos pênaltis para o PSG.

O técnico deixa o clube com o aproveitamento de 69,97%, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.