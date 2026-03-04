Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Grêmio Novorizontino se enfrentam pela ida da final do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 4, às 20h, no horário de Brasília, na Arena Crefisa Barueri. A partida abre a decisão estadual em busca do título de campeão paulista.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

O time de Abel chega à grande decisão após superar equipes tradicionais nas fases eliminatórias.

Na semifinal, o Verdão venceu o São Paulo por 2 a 1, garantindo presença na final pela sétima vez consecutiva e demonstrando consistência no estadual. Na fase anterior, diante de Capivariano nas quartas, o Palmeiras também venceu por diferença confortável, por 4 a 0.

O time tem histórico de domínio estadual e, mesmo fora de casa neste jogo de ida, entra como favorito. Tradicionalmente competitivo no Paulista, o clube busca sua 27ª taça na história da competição.

Como chega o Novorizontino para o confronto?

O Novorizontino tem feito uma temporada histórica no Paulistão.

O time de Enderson Moreira teve uma campanha sólida na fase de grupos e, com a melhor campanha, bateu o Santos por 2 a0 e eliminou o Corinthians na semifinal, por 1 a 0, garantindo vaga na decisão.

A final é a primeira vez em décadas que o clube chega à disputa pelo título estadual desde sua reestruturação, com destaque para o atacante Robson na artilharia do Paulistão.

Quando será o jogo de volta?

A final do Paulistão 2026 é disputada em duas partidas (ida e volta).

Por fazer a melhor campanha geral, o Novorizontino terá vantagem de decidir o título em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no domingo, 8, às 20h30, no horário de Brasília.

Reencontro após a goleada histórica na fase de grupos

Embora tenham se enfrentado na fase inicial do Paulistão, o Novorizontino surpreendeu ao vencer o Palmeiras por 4 a 0 naquele duelo — resultado que representa a maior goleada da era Abel Ferreira sob o comando do verdão.

Onde assistir Palmeiras x Novorizontino ao vivo

O jogo de ida da final terá transmissão no Brasil pela TV aberta (Record), TNT Sports, CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações