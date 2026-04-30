Edições antigas do álbum da Copa do Mundo podem valer quase R$ 7 mil

A partir desta quinta-feira, 30, as figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 passam a ser vendidas nas casas lotéricas, em mais um ponto para os fãs conseguirem colecionar os cromos do mundial.

O álbum simples será vendido por R$ 24,90 e cada pacote com sete figurinhas custará R$ 7,00. O valor do álbum aumenta conforme sua exclusividade e material:

R$ 24,90: álbum brochura

R$ 74,90: capa dura

R$ 79,90: edição especial

R$ 359,90: versão premium (venda exclusiva no site da Panini)

De acordo com cálculos da EXAME, considerando os valores unitários das figurinhas, sem contemplar repetições e trocas, o valor mínimo para completar o álbum é de R$ 1.004,90.

Para fãs e colecionadores do item, ter o maior número possível de álbuns completos é uma conquista.

Quando há uma defasagem na coleção, é possível comprar versões antigas do álbum completo por valores que vão desde menos de R$ 200 a quase R$ 7000 - isso por meio de vendedores em plataformas como o Mercado Livre, Enjoei e OLX.

Álbum da Copa de 1970 chega a quase R$ 7000

A primeira edição do álbum da Copa do Mundo distribuída no Brasil foi em 1970 pela Panini. Além de pioneira, a edição tem outro diferencial: ela corresponde ao torneio em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato.

Por esses motivos, é a versão mais cara do álbum. Anúncios na OLX e no Enjoei variam entre os R$ 3 mil e R$ 4 mil.

No Mercado Livre, no entanto, o item chega aos R$ 6.990.

Álbuns do tetra e do penta

Seguindo a linha de álbuns que correspondem a campeonatos vencidos pelo Brasil, a versão de 2002 é mais abundante nas plataformas de vendas, com valores que giram na faixa dos R$ 1000 a R$ 1200 na OLX.

(Reprodução / OLX)

O tetracampeonato brasileiro, conquistado em 1994, tem seus álbuns correspondentes vendidos a preços um pouco mais altos, na faixa dos R$ 1000 a R$ 2000.

Álbuns de edições recentes da Copa

Os valores de revenda dos álbuns dos torneios de 2014, de 2018 e de 2022 são, comparativamente, bem mais singelos.

Na OLX, o álbum completo da Copa de 2014, disputada no Brasil, pode ser encontrado a partir de R$ 200.

Já as edições de 2018 e de 2022 tendem a ser mais caras, com preço variando de R$ 200 até R$ 1.200, no caso de edições especiais do item.