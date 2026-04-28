Copa do Mundo 2026: Jogadores que taparem a boca em discussões podem ser expulsos, diz jornal

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, deve contar com alterações nas regras disciplinares. A Fifa estuda implementar punição com cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca durante discussões em campo.

A proposta, segundo o jornal britânico The Times, surge após um episódio ocorrido em fevereiro, envolvendo os atletas Vinicius Junior e Gianluca Prestianni, em partida da Liga dos Campeões. O jogador do Benfica foi acusado de proferir ofensas racistas após um gol marcado pelo atleta do Real Madrid, em confronto disputado em Lisboa.

Outra mudança em análise envolve protestos contra decisões da arbitragem. Jogadores que deixarem o campo como forma de contestação também poderão ser expulsos. Situação semelhante ocorreu com a seleção de Senegal na final da Copa Africana de Nações.

As medidas devem ser apresentadas pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante congresso da entidade, programado para esta quinta-feira, em Vancouver. A previsão é que as novas regras passem a valer já na Copa do Mundo de 2026.

A aplicação das mudanças, no entanto, ficará restrita ao torneio neste primeiro momento. Para adoção em outras competições, será necessária aprovação da International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol.

Ampliação do VAR e Novas Medidas Contra Antijogo

A IFAB já havia indicado outras alterações para o Mundial. O uso do VAR, sigla para Video Assistant Referee, será ampliado e poderá ser acionado em lances de escanteio e também em situações de segundo cartão amarelo.

Outra medida prevista envolve o controle de tempo em jogadas paradas. O árbitro passará a realizar contagem regressiva em cobranças de lateral, tiros de meta e substituições, com o objetivo de reduzir o antijogo.

Essas mudanças entram em vigor para clubes a partir de 1º de junho e serão aplicadas na próxima temporada do futebol europeu.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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