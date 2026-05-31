Esporte

Spurs vencem Thunder no jogo 7 e enfrentam Knicks nas Finais da NBA

Equipe de San Antonio fechou a série do Oeste em 4 a 3 e agora disputa o título contra o New York Knicks, que retorna às finais após mais de 20 anos

(Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP Photo)

Da Redação
Publicado em 31 de maio de 2026 às 12h15.

As Finais da NBA de 2026 estão definidas. Na noite de sábado, 30, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 111 a 103, fora de casa, no sétimo e decisivo confronto da final da Conferência Oeste, e garantiu vaga na série que decidirá o campeão da temporada.

Com a vitória, os Spurs fecharam a disputa por 4 a 3 após uma das séries mais equilibradas dos playoffs. O adversário na decisão será o New York Knicks, campeão da Conferência Leste, que avançou às finais após superar o Cleveland Cavaliers por 4 a 0.

A decisão marca o retorno dos Knicks às Finais da NBA depois de mais de duas décadas. A série colocará frente a frente duas das franquias mais tradicionais da liga.

Por ter encerrado a temporada regular com campanha superior, o time de Nova York terá a vantagem do mando de quadra e receberá os dois primeiros jogos da decisão.

A abertura das finais está marcada para 3 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York. O segundo confronto acontecerá no mesmo local, em 5 de junho.

A disputa seguirá o formato melhor de sete partidas. Depois dos dois primeiros jogos em Nova York, a série seguirá para San Antonio. Caso sejam necessários, os jogos cinco e sete serão realizados novamente no Madison Square Garden, enquanto a sexta partida ocorrerá no Texas.

Os dois primeiros confrontos terão início às 20h30 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, o que corresponde a 21h30 no horário de Brasília.

Calendário das Finais da NBA

Jogo 1

3 de junho – New York Knicks x San Antonio Spurs (Madison Square Garden, Nova York)

Jogo 2

5 de junho – New York Knicks x San Antonio Spurs (Madison Square Garden, Nova York)

