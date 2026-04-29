Fifa aprova novas regras que podem gerar expulsão imediata para a Copa do Mundo 2026

A Fifa aprovou duas novas regras que causarão expulsões no futebol. Em seu congresso anual, realizado nesta terça-feira, 28, em Vancouver, no Canadá, a entidade adotou as duas novas regras que já vão valer para a Copa do Mundo de 2026.

Agora, o jogador que cobrir a boca em situação de confronto no campo para falar com algum outro atleta será punido imediatamente com o cartão vermelho. A regra foi aprovada com unanimidade na reunião organizada pela International Football Association Board (IFAB).

A medida tem como intuito coibir atos discriminatórios, como o que aconteceu recentemente com Vinícius Júnior, em partida do Real Madrid. O brasileiro acusou o argentino Gianlucca Prestianni de racismo, em um lance em que o atleta cobriu a boca em campo.

Já a segunda regra diz respeito aos atletas ou membros da comissão técnica que possam abandonar o campo em protesto contra uma decisão da arbitragem. Em caso de saída individual, a pessoa será punida com cartão vermelho. Já abandono coletivo, configurará derrota por W.O.

Recentemente, na final da Copa Africana de Nações, a seleção de Senegal abandonou o campo após a arbitragem marcar um pênalti a favor de Marrocos. Após um tempo, os senegaleses retornaram ao campo e ficaram com o título na prorrogação. Dois meses depois, após o duelo ter ido parar na justiça, Marrocos foi declarado campeão.

Fifa aprova mudança na regra dos cartões

Antes do congresso de Vancouver, a Fifa já havia aprovado a mudança na regra dos cartões do torneio. Agora, atletas que tenham recebido cartão amarelo durante a fase inicial terão sua punição zerada antes do início do mata-mata.

Anteriormente, os cartões eram zerados apenas nas quartas de final. Agora, os atletas ficarão 'limpos' logo após o encerramento da fase de grupos, e depois novamente nas quartas de final.