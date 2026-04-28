Fifa pode mudar regra dos cartões para a Copa 2026; entenda

Gianni Infantino: Fifa deve alterar a premiação do torneio também
Colaboradora
Publicado em 28 de abril de 2026 às 09h08.
Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo, a Fifa deve fazer ajustes no regulamento do torneio.
A suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos é uma das regras que devem ser alteradas A decisão aconteceu devido ao aumento de seleções participantes e jogos.
Atualmente, um jogador só é suspenso em caso de tomar dois cartões amarelos em jogos até as quartas de final. Após essa fase, os cartões são zerados. Isso acontece para evitar que um atleta esteja ausente nos jogos decisivos por conta das punições.
Com o aumento de seleções participantes — agora 48 no lugar das 32 anteriores —, e com a inclusão de uma nova fase antes das oitavas de final, a Fifa deve aumentar o limite de cartões permitidos antes da punição, segundo a BBC. Agora, um atleta poderá jogar até seis jogos até as quartas de final; antes eram cinco.
A discussão sobre a mudança da regra acontece nesta terça-feira, 28, no Conselho da Fifa. A reunião antecede o 76º Congresso da entidade em Vancouver.
A Copa do Mundo será nos Estados Unidos, México e Canadá e acontece entre 11 de junho e 19 de julho.
Ainda não se sabe como seria o novo limite.
De acordo com as informações, é especulado que, para ser suspenso, um jogador precise receber um amarelo em dois dos três jogos da fase de grupos, ou em dois dos jogos dos duelos de mata-mata — 16 avos, oitavas de final e quartas de final. A proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho da máxima entidade do futebol.
Além da mudança na regra, o valor pago aos participantes também deve sofrer mudanças. Em dezembro, a Fifa anunciou que a premiação deste ano seria 50% maior que a da edição de 2022, no Catar. Agora, totalizaria cerca de 655 milhões de dólares (R$3,3 bilhões).
No entanto, segundo informação da Fifa à Reuters, o valor dos prêmios deve ser ainda maior. A entidade tem a previsão de que ultrapasse 11 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões) em receita neste ciclo de Copa do Mundo, de 2023 a 2026.