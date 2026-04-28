Fifa pode mudar regra dos cartões para a Copa 2026; entenda

Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo, a Fifa deve fazer ajustes no regulamento do torneio.

A suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos é uma das regras que devem ser alteradas A decisão aconteceu devido ao aumento de seleções participantes e jogos.

Atualmente, um jogador só é suspenso em caso de tomar dois cartões amarelos em jogos até as quartas de final. Após essa fase, os cartões são zerados. Isso acontece para evitar que um atleta esteja ausente nos jogos decisivos por conta das punições.

Com o aumento de seleções participantes — agora 48 no lugar das 32 anteriores —, e com a inclusão de uma nova fase antes das oitavas de final, a Fifa deve aumentar o limite de cartões permitidos antes da punição, segundo a BBC. Agora, um atleta poderá jogar até seis jogos até as quartas de final; antes eram cinco.