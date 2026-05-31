Cruzeiro x Fluminense: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Matheus Pereira, do Cruzeiro: meia deve ser um dos nomes da equipe no jogo contra o Fluminense pela 18ª rodada do Brasileirão (Pedro Vilela/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 12h28.
Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.
O Cruzeiro chega embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade na temporada, com quatro vitórias e três empates. No meio da semana, a equipe goleou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o time busca se aproximar das primeiras posições da tabela.
O Fluminense também vem de classificação na Libertadores, após superar o Deportivo La Guaira. A equipe carioca tenta encerrar esta fase da temporada entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e precisa vencer fora de casa para alcançar esse objetivo.
O duelo será disputado às 20h30 (horário de Brasília), neste domingo.
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, Record e CazéTV.
O Cruzeiro terá os titulares à disposição e deve promover o retorno de Gerson após suspensão. A provável escalação é:
O Fluminense terá mudanças em relação ao time que atuou pela Libertadores. O técnico Luís Zubeldía está suspenso e não comandará a equipe à beira do campo. A provável escalação é: