Cruzeiro x Fluminense: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Cruzeiro chega embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade na temporada, com quatro vitórias e três empates. No meio da semana, a equipe goleou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o time busca se aproximar das primeiras posições da tabela.

O Fluminense também vem de classificação na Libertadores, após superar o Deportivo La Guaira. A equipe carioca tenta encerrar esta fase da temporada entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e precisa vencer fora de casa para alcançar esse objetivo.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje?

O duelo será disputado às 20h30 (horário de Brasília), neste domingo.

Onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, Record e CazéTV.

Provável escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro terá os titulares à disposição e deve promover o retorno de Gerson após suspensão. A provável escalação é:

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Sinisterra (Arroyo) e Kaio Jorge.

Provável escalação do Fluminense

O Fluminense terá mudanças em relação ao time que atuou pela Libertadores. O técnico Luís Zubeldía está suspenso e não comandará a equipe à beira do campo. A provável escalação é: