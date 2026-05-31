Remo x São Paulo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações do jogo de hoje

Calleri, do São Paulo: atacante deve ser titular no confronto contra o Remo pela 18ª rodada do Brasileirão (Alexandre Schneider/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 12h35.
Remo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.
O Remo chega pressionado após derrota para o Athletico na última rodada, resultado que encerrou sua melhor sequência invicta no campeonato, de três partidas sem perder. A equipe paraense tenta reduzir a distância para deixar a zona de rebaixamento e busca apenas sua segunda vitória como mandante na competição.
O São Paulo vive momento de recuperação. Na última terça-feira, o time comandado por Dorival Júnior venceu o Boston River, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, encerrando um jejum de oito jogos sem triunfos. Agora, a equipe tenta voltar a pontuar no Brasileirão para seguir próxima ao grupo dos primeiros colocados.
O duelo será disputado às 20h30 (horário de Brasília), neste domingo.
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.