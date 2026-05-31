Remo x São Paulo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações do jogo de hoje

Remo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Remo chega pressionado após derrota para o Athletico na última rodada, resultado que encerrou sua melhor sequência invicta no campeonato, de três partidas sem perder. A equipe paraense tenta reduzir a distância para deixar a zona de rebaixamento e busca apenas sua segunda vitória como mandante na competição.

O São Paulo vive momento de recuperação. Na última terça-feira, o time comandado por Dorival Júnior venceu o Boston River, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, encerrando um jejum de oito jogos sem triunfos. Agora, a equipe tenta voltar a pontuar no Brasileirão para seguir próxima ao grupo dos primeiros colocados.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O duelo será disputado às 20h30 (horário de Brasília), neste domingo.

Onde assistir ao jogo do São Paulo hoje?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Provável escalação do Remo

Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo (Picco/Poveda); Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.

Provável escalação do São Paulo