Vasco x Atlético-MG: veja horário, onde assistir e escalações do jogo hoje

David, do Vasco: atacante deve ser uma das opções ofensivas da equipe contra o Atlético-MG em São Januário ((Foto de MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images) )
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 12h21.
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada em São Januário e marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.
O Vasco vive momento de instabilidade na competição. A equipe abriu a rodada na 16ª colocação e vem de derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino. No meio da semana, porém, venceu o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana.
O Atlético-MG chega após garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória sobre o Puerto Cabello. No Brasileirão, o time tenta se recuperar da derrota para o Corinthians na rodada passada.
O duelo será disputado às 16h (horário de Brasília), neste domingo.
A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video.
O Vasco não contará com Andrés Gómez, suspenso e convocado pela seleção da Colômbia. A provável escalação é:
O Atlético-MG terá desfalques entre convocados, vetados e suspensos. A provável escalação é: