Vasco x Atlético-MG: veja horário, onde assistir e escalações do jogo hoje

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada em São Januário e marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Vasco vive momento de instabilidade na competição. A equipe abriu a rodada na 16ª colocação e vem de derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino. No meio da semana, porém, venceu o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG chega após garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória sobre o Puerto Cabello. No Brasileirão, o time tenta se recuperar da derrota para o Corinthians na rodada passada.

Que horas é o jogo do Vasco hoje?

O duelo será disputado às 16h (horário de Brasília), neste domingo.

Onde assistir ao jogo do Vasco hoje?

A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video.

Provável escalação do Vasco

O Vasco não contará com Andrés Gómez, suspenso e convocado pela seleção da Colômbia. A provável escalação é:

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, David (Nuno Moreira) e Spinelli.

Provável escalação do Atlético-MG

O Atlético-MG terá desfalques entre convocados, vetados e suspensos. A provável escalação é: