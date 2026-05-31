Esporte

Vasco x Atlético-MG: veja horário, onde assistir e escalações do jogo hoje

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, em São Januário, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo

David, do Vasco: atacante deve ser uma das opções ofensivas da equipe contra o Atlético-MG em São Januário ((Foto de MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images) )

David, do Vasco: atacante deve ser uma das opções ofensivas da equipe contra o Atlético-MG em São Januário ((Foto de MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images) )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 12h21.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada em São Januário e marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Vasco vive momento de instabilidade na competição. A equipe abriu a rodada na 16ª colocação e vem de derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino. No meio da semana, porém, venceu o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG chega após garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória sobre o Puerto Cabello. No Brasileirão, o time tenta se recuperar da derrota para o Corinthians na rodada passada.

Que horas é o jogo do Vasco hoje?

O duelo será disputado às 16h (horário de Brasília), neste domingo.

Onde assistir ao jogo do Vasco hoje?

A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video.

Provável escalação do Vasco

O Vasco não contará com Andrés Gómez, suspenso e convocado pela seleção da Colômbia. A provável escalação é:

  • Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, David (Nuno Moreira) e Spinelli.

Provável escalação do Atlético-MG

O Atlético-MG terá desfalques entre convocados, vetados e suspensos. A provável escalação é:

  • Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Alexsander (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.
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