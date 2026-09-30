Dois brasileiros na F1 em 2027? Saída de Ocon abre espaço para Rafael Câmara na Haas

Esteban Ocon: piloto francês de Fórmula 1 confirmou que deixa a escuderia americana Haas em 2027 (F1/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07h00.
O piloto Esteban Ocon confirmou nesta quarta-feira, 30, que deixará a Haas ao fim da temporada de 2026 da Fórmula 1. A saída do francês abre uma vaga para 2027, e o brasileiro Rafael Câmara, de 21 anos, está entre os candidatos ao assento.
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano assumiu a liderança da Fórmula 2 após a etapa do Azerbaijão, na última semana. Ele participou de testes com carros antigos da Haas e aparece entre os favoritos para substituir Ocon.
Se a contratação se concretizar, o Brasil terá dois pilotos no grid em 2027. Gabriel Bortoleto já teve sua permanência na Audi confirmada para a próxima temporada pelo chefe da equipe, Mattia Binotto.
Câmara está entre os pilotos avaliados pela equipe americana para o próximo campeonato. Além do brasileiro, participaram dos testes Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2, e os reservas Jack Doohan e Ryo Hirakawa.
Segundo apuração do jornalista Rafael Lopes, comentarista dos canais Globo, Câmara foi quem mais agradou à Haas. O piloto também se destacou nos testes realizados com a Ferrari, que apoia sua carreira.
A definição pode ocorrer nas próximas semanas. Durante a etapa do Azerbaijão, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, estabeleceu um prazo de duas semanas para decidir a formação da equipe em 2027.
Komatsu também demonstrou satisfação com Oliver Bearman, atual companheiro de Ocon. O inglês chegou à Haas em 2025, depois de pontuar em sua estreia na F1 pela Ferrari, ao substituir Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita de 2024.
Apesar da saída confirmada do francês, a Haas ainda não anunciou seu substituto e informou que não divulgará outras novidades sobre pilotos neste momento.
Ocon anunciou a decisão pelas redes sociais e afirmou que continuará concentrado nas corridas restantes de 2026. O francês não revelou seus próximos passos, mas descartou encerrar a carreira na categoria.
“Ainda estou motivado. Ainda tenho fome de vencer. Este definitivamente não é o fim da minha carreira na Fórmula 1”, escreveu.
My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season.
I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control.
My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs
— Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026
O piloto chegou à Haas em 2025, após deixar a Alpine, e disputou duas temporadas ao lado de Bearman. Seu melhor resultado pela equipe americana foi o quinto lugar no GP da China de 2025, em sua segunda corrida pelo time.
Em comunicado, Komatsu agradeceu ao francês pelo profissionalismo e pelo comprometimento. O dirigente destacou a contribuição de sua experiência para o desenvolvimento do carro durante a mudança de regulamento da categoria.
Aos 30 anos, Ocon tem uma vitória na Fórmula 1, conquistada com a Alpine no GP da Hungria de 2021. Ele também soma quatro pódios na carreira, o mais recente no GP de São Paulo de 2024.