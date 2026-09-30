Carolana revela câncer de colo do útero e projeta volta ao vôlei após cirurgias

A central Ana Carolina, conhecida como Carolana, revelou nesta terça-feira, 29, que foi diagnosticada com câncer de colo do útero em abril deste ano. A jogadora de vôlei e medalhista olímpica passou por duas cirurgias e afirmou que está bem e “fora de perigo”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a brasileira contou que o tumor foi identificado ainda no início, durante uma consulta de rotina. Os procedimentos cirúrgicos ocorreram em junho e agosto.

“Graças a Deus eu estou bem. Passei por todo o tratamento, fiz uma cirurgia em junho, a outra em agosto. Foram momentos super desafiadores, onde eu recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes que vão impactar a minha vida para sempre”, relatou.

Aos 35 anos, Carolana segue em atividade no vôlei profissional e está confirmada no elenco do Nebraska para a temporada 2026/27 da LOVB, a liga profissional dos Estados Unidos. A atleta indicou que pretende voltar às quadras em breve, mas não anunciou uma data.

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Diagnóstico ocorreu em consulta de rotina

Ao compartilhar o diagnóstico, Carolana destacou que a descoberta precoce foi importante para o tratamento. “Foi graças a uma consulta de rotina que a doutora identificou o tumor, que estava bem no iniciozinho, e por isso eu consegui passar por todo o tratamento bem, me sentindo bem, e hoje estou aqui e fora de perigo.”

A jogadora não detalhou quais decisões precisou tomar durante esse período. Disse, porém, que está pronta para continuar fazendo o que ama.

O depoimento foi divulgado no contexto do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre saúde mental, valorização da vida e prevenção ao suicídio. No vídeo, a atleta também pediu que o público reserve tempo para cuidar da saúde.

“Não importa o quanto o dia a dia seja corrido, façam um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de vocês. Se coloquem como prioridade e lembrem-se que você é importante para você e para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor.”

Carolana projeta retorno às quadras

Medalhista de prata em Tóquio 2020 e de bronze em Paris 2024, Carolana anunciou a aposentadoria da seleção brasileira no ano passado, mas manteve a carreira nos clubes.

No Brasil, a central atuou pelo Sesc RJ e pelo Dentil Praia Clube. Depois, defendeu o Scandicci, da Itália, antes de seguir para a liga americana.

Ao encerrar o relato, a brasileira demonstrou expectativa de reencontrar o público nas quadras. “Graças a Deus eu estou bem e, se Deus quiser, a gente se encontra já já aí nas quadras.”