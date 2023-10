Bia Haddad perde quartas de final do WTA 1000; decisão vai para Ingrid Martins e Luisa Stefani

A brasileira Bia Haddad Maia e a russa Veronika Kudermetova deixaram o torneio de duplas do WTA 1000 nesta quinta-feira, 5. As atletas perderam de virada para a polonesa Magda Linette e a norte-americana Peyton Stearns. Om jogo terminou em 2 sets a 1.

Embora Bia tenha deixado o campeonato, o Brasil ainda tem chances de avançar para a semifinal. A dupla formada por Ingrid Martins e Luisa Stefani ainda está na competição e elas foram vencedoras de duas partidas até o momento. Na próxima sexta-feira, 6, enfrentam a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por uma vaga na próxima etapa.

Temporada ruim?

Na disputa de jogos individuais, Bia Haddad já havia sido eliminada do WTA 1000 logo na primeira rodada da chave. Dois meses atrás, a tenista também não alcançou a terceira rodada do US Open. A brasileira foi derrotada pela americana Taylor Townsend (132.ª), especialista em duplas, por 2 sets a 0, parciais 7/6 (1) e 7/5 e segue assim sem quebrar a barreira da segunda rodada do campeonato.