Esporte

Fase de grupos copa 2026

Se passar, Inglaterra pode perder um de seus principais craques na semifinal da Copa

Do lado da Noruega, apenas Antonio Nusa corre risco de suspensão para uma possível semifinal

LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Marc Atkins/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Marc Atkins/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de julho de 2026 às 17h36.

A Inglaterra entra em campo neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília) para enfrentar a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, mas um dos principais jogadores da equipe terá de redobrar a atenção. Jude Bellingham está pendurado e pode desfalcar os ingleses em uma eventual semifinal.

O meio-campista recebeu um cartão amarelo na vitória contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, advertência que o deixou sob risco de suspensão. Pelo regulamento da Copa do Mundo, jogadores que acumulam dois cartões amarelos em partidas diferentes antes da semifinal precisam cumprir suspensão automática no próximo jogo.

Assim, se Bellingham voltar a ser advertido diante da Noruega e a Inglaterra garantir a classificação, o camisa 10 ficará fora da semifinal do Mundial.

Inglaterra tem quatro jogadores pendurados

Bellingham não é o único inglês em situação de risco. Declan Rice, Marc Guéhi e Nico O'Reilly também entram em campo pendurados e podem virar desfalques caso recebam novo cartão amarelo.

Do lado da Noruega, apenas Antonio Nusa corre risco de suspensão para uma possível semifinal. Ele não foi escalado para a partida contra a Inglaterra.

Que horas começa o jogo entre Inglaterra e Noruega?

A partida entre Inglaterra e Noruega está marcada para as 18h (horário de Brasília) e vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV. Devido aos acordos de prioridade contratual do torneio, o jogo não será exibido na TV aberta ou canais de esporte tradicionais.

A seleção inglesa tenta manter a campanha invicta no torneio, enquanto a Noruega chega embalada após eliminar o Brasil nas oitavas de final com vitória por 2 a 1, construída com dois gols de Erling Haaland.

Além dos jogadores pendurados, a Inglaterra também terá desfalques. O zagueiro Jarell Quansah cumpre suspensão após ser expulso nas oitavas de final. Já Jordan Henderson, que também estava pendurado, está fora da partida devido a uma fratura no braço.

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