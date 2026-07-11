Esporte

Fase de grupos copa 2026

Flamengo bate o Benfica em jogo com confusão e conquista o Troféu do Algarve

Leonardo Jardim e Marco Silva discutiram durante o primeiro tempo; Prestianni, do Benfica, também causou vaias

Wallace Yan marcou o gol da vitória rubro-negra. (Buda Mendes/Getty Images)

Wallace Yan marcou o gol da vitória rubro-negra. (Buda Mendes/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de julho de 2026 às 17h46.

O Flamengo conquistou o Troféu do Algarve neste sábado, 11 ao vencer o Benfica por 2 a 1, no Estádio Algarve, em Portugal. Com gols de Samuel Lino e Wallace Yan, o Rubro-Negro garantiu o título do torneio amistoso, realizado durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Vangelis Pavlidis marcou o único gol do Benfica.

Com o resultado, o Flamengo encerrou a intertemporada em Portugal de forma invicta. Antes da decisão, a equipe empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, e venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0.

Flamengo decide o jogo no segundo tempo

A partida foi equilibrada e teve momentos de tensão dentro e fora de campo. Durante o primeiro tempo, uma entrada dura de Erick Pulgar sobre Prestianni provocou uma discussão entre os técnicos Leonardo Jardim e Marco Silva na área técnica.

Prestianni, que entrou aos 29 minutos da etapa inicial, foi vaiado por parte da torcida presente no estádio. O jogador esteve envolvido no caso de racismo contra Vinícius Júnior no início deste ano.

O placar foi inaugurado nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Samuel Lino aproveitou cruzamento de Pedro para colocar o Flamengo em vantagem.

A resposta do Benfica foi imediata. No lance seguinte, Pavlidis empatou a partida em cobrança de falta.

O gol que garantiu o título do Flamengo saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Samuel Lino, Wallace Yan venceu a marcação dentro da área e marcou o segundo gol rubro-negro, confirmando a vitória por 2 a 1 e a conquista do Troféu do Algarve.

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