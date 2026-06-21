Com um jogador a menos, Bélgica fica no 0 a 0 com o Irã pela Copa do Mundo

Bélgica e Irã empataram por 0 a 0 neste domingo, 21, no Estádio de Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O resultado manteve a chave completamente aberta para a rodada final da fase de grupos.

Com o empate, as duas seleções chegaram a dois pontos na classificação. Na última rodada, a Bélgica enfrentará a Nova Zelândia, enquanto o Irã terá pela frente o Egito.

A seleção belga teve mais posse de bola e buscou controlar a partida, principalmente com Kevin De Bruyne na criação das jogadas. No entanto, encontrou dificuldades para superar a organização defensiva iraniana.

O Irã apostou em uma postura compacta, fechando os espaços no corredor central e explorando contra-ataques e bolas paradas. A equipe chegou a marcar com Mehdi Taremi, mas o gol foi anulado por impedimento.

Bélgica controla posse, mas cria pouco

Apesar da iniciativa ofensiva, a Bélgica voltou a apresentar dificuldades para transformar volume de jogo em oportunidades claras.

A equipe concentrou boa parte de suas tentativas em cruzamentos e finalizações de média distância, enquanto o Irã manteve linhas compactas e reduziu os espaços para infiltrações.

Do outro lado, os iranianos conseguiram equilibrar a partida ao explorar transições rápidas e jogadas de bola parada, uma das principais armas da equipe ao longo do confronto.

Beiranvand decide para o Irã

O principal destaque da partida foi o goleiro Alireza Beiranvand.

O arqueiro iraniano fez intervenções importantes em finalizações de De Bruyne, Tielemans e De Cuyper, mantendo o placar zerado nos momentos de maior pressão belga.

Além das defesas, Beiranvand ajudou a administrar o ritmo da partida quando o Irã enfrentou maior volume ofensivo do adversário.

Expulsão complica reação belga

A situação da Bélgica ficou ainda mais difícil aos 23 minutos do segundo tempo, quando Ngoy recebeu cartão vermelho e deixou a equipe com dez jogadores.

Com inferioridade numérica, os belgas perderam intensidade ofensiva e encontraram ainda mais dificuldades para pressionar nos minutos finais.

O empate amplia a pressão sobre uma seleção que entrou na competição como uma das favoritas do grupo e soma agora dois empates em dois jogos.

Já o Irã sai da partida com a sensação de que pode disputar a classificação na última rodada. A consistência defensiva demonstrada contra a Bélgica reforça as chances da equipe de seguir na briga por uma vaga no mata-mata diante do Egito.