Esporte

Fase de grupos copa 2026

Com um jogador a menos, Bélgica fica no 0 a 0 com o Irã pela Copa do Mundo

Resultado leva as duas equipes a dois pontos e mantém a disputa pela classificação indefinida

Com inferioridade numérica, os belgas perderam intensidade ofensiva

Com inferioridade numérica, os belgas perderam intensidade ofensiva

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 21 de junho de 2026 às 18h35.

Bélgica e Irã empataram por 0 a 0 neste domingo, 21, no Estádio de Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O resultado manteve a chave completamente aberta para a rodada final da fase de grupos.

Com o empate, as duas seleções chegaram a dois pontos na classificação. Na última rodada, a Bélgica enfrentará a Nova Zelândia, enquanto o Irã terá pela frente o Egito.

A seleção belga teve mais posse de bola e buscou controlar a partida, principalmente com Kevin De Bruyne na criação das jogadas. No entanto, encontrou dificuldades para superar a organização defensiva iraniana.

O Irã apostou em uma postura compacta, fechando os espaços no corredor central e explorando contra-ataques e bolas paradas. A equipe chegou a marcar com Mehdi Taremi, mas o gol foi anulado por impedimento.

Bélgica controla posse, mas cria pouco

Apesar da iniciativa ofensiva, a Bélgica voltou a apresentar dificuldades para transformar volume de jogo em oportunidades claras.

A equipe concentrou boa parte de suas tentativas em cruzamentos e finalizações de média distância, enquanto o Irã manteve linhas compactas e reduziu os espaços para infiltrações.

Do outro lado, os iranianos conseguiram equilibrar a partida ao explorar transições rápidas e jogadas de bola parada, uma das principais armas da equipe ao longo do confronto.

Beiranvand decide para o Irã

O principal destaque da partida foi o goleiro Alireza Beiranvand.

O arqueiro iraniano fez intervenções importantes em finalizações de De Bruyne, Tielemans e De Cuyper, mantendo o placar zerado nos momentos de maior pressão belga.

Além das defesas, Beiranvand ajudou a administrar o ritmo da partida quando o Irã enfrentou maior volume ofensivo do adversário.

Expulsão complica reação belga

A situação da Bélgica ficou ainda mais difícil aos 23 minutos do segundo tempo, quando Ngoy recebeu cartão vermelho e deixou a equipe com dez jogadores.

Com inferioridade numérica, os belgas perderam intensidade ofensiva e encontraram ainda mais dificuldades para pressionar nos minutos finais.

O empate amplia a pressão sobre uma seleção que entrou na competição como uma das favoritas do grupo e soma agora dois empates em dois jogos.

Já o Irã sai da partida com a sensação de que pode disputar a classificação na última rodada. A consistência defensiva demonstrada contra a Bélgica reforça as chances da equipe de seguir na briga por uma vaga no mata-mata diante do Egito.

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