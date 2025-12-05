GP de Abu Dhabi: Norris lidera 1º treino e Bortoleto chega em sétimo

O piloto britânico Lando Norris liderou o primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, realizado nesta sexta-feira, 5, no circuito de Yas Marina. O circuito é o último da temporada de 2025 da Fórmula 1.

A sessão contou com a participação de nove jovens pilotos e terminou com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou o exercício na sétima colocação.

Chamou atenção a decisão da McLaren de adiar a convocação de Pato O’Ward até a etapa de Abu Dhabi, mesmo com Oscar Piastri e Lando Norris ainda na disputa pelo campeonato de pilotos. Na pista, O’Ward abriu a sessão na liderança, mas logo foi superado por Verstappen e Norris.

Com pneus duros, George Russell chegou perto da marca de Norris, que usava médios, com diferença de apenas 0s039. Carlos Sainz, também utilizando pneus duros, conseguiu superar o inglês. Ainda assim, Norris voltou a assumir a referência no primeiro terço da atividade.

Na metade inicial do treino, Nico Hülkenberg apareceu na ponta com pneus médios, seguido por Bortoleto. Em seguida, Hadjar assumiu a liderança, até Verstappen retornar à pista com pneus macios e tomar a ponta com 0s2 de vantagem sobre Russell.

Perto do fim, Norris fez nova tentativa e retomou a liderança por apenas 0s008, também já com os pneus macios.