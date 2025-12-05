Esporte

GP de Abu Dhabi: Norris lidera 1º treino e Bortoleto chega em sétimo

A corrida de Abu Dhabi, que acontece neste final de semana, é a última da temporada de 2025 da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto: piloto brasileiro foi o sétimo mais rápido (David Davies/PA Images/Getty Images)

Gabriel Bortoleto: piloto brasileiro foi o sétimo mais rápido (David Davies/PA Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08h17.

O piloto britânico Lando Norris liderou o primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, realizado nesta sexta-feira, 5, no circuito de Yas Marina. O circuito é o último da temporada de 2025 da Fórmula 1.

A sessão contou com a participação de nove jovens pilotos e terminou com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou o exercício na sétima colocação.

Chamou atenção a decisão da McLaren de adiar a convocação de Pato O’Ward até a etapa de Abu Dhabi, mesmo com Oscar Piastri e Lando Norris ainda na disputa pelo campeonato de pilotos. Na pista, O’Ward abriu a sessão na liderança, mas logo foi superado por Verstappen e Norris.

Com pneus duros, George Russell chegou perto da marca de Norris, que usava médios, com diferença de apenas 0s039. Carlos Sainz, também utilizando pneus duros, conseguiu superar o inglês. Ainda assim, Norris voltou a assumir a referência no primeiro terço da atividade.

Na metade inicial do treino, Nico Hülkenberg apareceu na ponta com pneus médios, seguido por Bortoleto. Em seguida, Hadjar assumiu a liderança, até Verstappen retornar à pista com pneus macios e tomar a ponta com 0s2 de vantagem sobre Russell.

Perto do fim, Norris fez nova tentativa e retomou a liderança por apenas 0s008, também já com os pneus macios.

Acompanhe tudo sobre:Gabriel BortoletoFórmula 1

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Vai à Copa 2026? saiba as regras de visto para EUA, Canadá e México

Copa do Mundo 2026: veja o horário e onde assistir ao sorteio dos grupos

Corinthians foi o campeão da Libertadores em audiência

Mais na Exame

Negócios

Essa empresa de pet cresceu 6 vezes em 10 anos — e tem investimento bilionário no Brasil

Inteligência Artificial

Prêmio Nobel para IA? CEO do SoftBank diz que tecnologia vai superar humanos

Marketing

Amazon Brasil atinge 1 milhão de pedidos com embalagem de presente em 2025

Pop

Flip divulga data da edição de 2026 em Paraty; saiba quando será