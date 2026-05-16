Palmeiras x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h00.
Sociedade Esportiva Palmeiras e Cruzeiro Esporte Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Palmeiras lidera a competição com 34 pontos em 15 jogos. O time soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 25 gols marcados e 12 sofridos.
Na rodada anterior, a equipe empatou em 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. Jogando em casa, o Verdão tenta manter a vantagem na ponta da tabela.
O Cruzeiro ocupa a 11ª colocação, com 19 pontos em 15 partidas. A equipe soma cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 25 sofridos.
Na última rodada, o time mineiro venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Um novo resultado positivo pode aproximar a equipe da zona de classificação para a Libertadores.
A fonte enviada informa horário e local da partida, mas não traz a transmissão do confronto.
O confronto acontece às 21h (de Brasília).