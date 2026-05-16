Esporte

Palmeiras x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

Líder do Brasileirão recebe o Cruzeiro neste sábado, em duelo direto na parte de cima da tabela

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

BARUERI, BRASIL - 4 DE MARÇO: Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, em 4 de março de 2026, em Barueri, Brasil. ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h00.

Sociedade Esportiva Palmeiras e Cruzeiro Esporte Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Palmeiras defende a liderança do campeonato

O Palmeiras lidera a competição com 34 pontos em 15 jogos. O time soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 25 gols marcados e 12 sofridos.

Na rodada anterior, a equipe empatou em 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. Jogando em casa, o Verdão tenta manter a vantagem na ponta da tabela.

Cruzeiro quer seguir próximo do G-4

O Cruzeiro ocupa a 11ª colocação, com 19 pontos em 15 partidas. A equipe soma cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 25 sofridos.

Na última rodada, o time mineiro venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Um novo resultado positivo pode aproximar a equipe da zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo?

A fonte enviada informa horário e local da partida, mas não traz a transmissão do confronto.

Que horas é o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 21h (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosPalmeirasCruzeiro Esporte ClubeBrasileirão

Mais de Esporte

Masters 1000 de Roma: Sinner e Medvedev retomam duelo neste sábado, 16 de maio

Quanto vale um jantar com Stephen Curry e Warren Buffett? Lance chega a US$ 9 milhões

Masters 1000 de Roma: disputa entre Sinner e Medvedev é interrompida por chuva

Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já divulgadas pelos países

Mais na Exame

Negócios

'Cultura não se copia': ele criou um grupo de US$ 400 milhões apostando em retenção no food service

Economia

Governo prepara programa de R$ 30 bi para motoristas de Uber trocarem de carro; veja o que se sabe

Um conteúdo Esfera Brasil

Com R$ 11 bilhões de aporte, ‘Brasil contra o Crime Organizado’ visa asfixia financeira das facções

Esporte

Masters 1000 de Roma: Sinner e Medvedev retomam duelo neste sábado, 16 de maio