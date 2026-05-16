Palmeiras x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

Sociedade Esportiva Palmeiras e Cruzeiro Esporte Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Palmeiras defende a liderança do campeonato

O Palmeiras lidera a competição com 34 pontos em 15 jogos. O time soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 25 gols marcados e 12 sofridos.

Na rodada anterior, a equipe empatou em 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. Jogando em casa, o Verdão tenta manter a vantagem na ponta da tabela.

Cruzeiro quer seguir próximo do G-4

O Cruzeiro ocupa a 11ª colocação, com 19 pontos em 15 partidas. A equipe soma cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 25 sofridos.

Na última rodada, o time mineiro venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Um novo resultado positivo pode aproximar a equipe da zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo?

A fonte enviada informa horário e local da partida, mas não traz a transmissão do confronto.

Que horas é o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 21h (de Brasília).