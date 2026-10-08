Como passar tudo do Android para o iPhone (e vice-versa)

Android para iPhone: Apple e Google oferecem migração gratuita durante a configuração do aparelho novo
Colaboradora
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13h01.
Apple, Google e WhatsApp têm métodos oficiais e gratuitos para passar tudo do Android para o iPhone e do iPhone para o Android. Contatos, fotos, SMS, calendário e conversas do WhatsApp migram durante a configuração inicial do celular novo, de preferência por cabo. Apps, compras, logins de bancos e autenticadores exigem ajuste manual. O aparelho antigo só deve ser apagado depois de conferir o resultado.
Trocar de telefone e passar tudo do Android para o iPhone, ou no sentido inverso, é possível pelos métodos oficiais da Apple, do Google e do WhatsApp. A cópia, porém, não é perfeita. Contatos, fotos, SMS, calendário e WhatsApp migram sem custo; apps, compras, logins e dados salvos só dentro de aplicativos pedem reinstalação ou ajuste manual.
A preparação vem antes de ligar o aparelho novo:
O caminho indicado pela Apple é o app Migrar para iOS (Move to iOS), gratuito na Google Play. A conexão é feita por uma rede Wi-Fi temporária criada pelo iPhone ou por cabo USB-C, opção mais rápida segundo a Apple. Em modelos com Android 17 compatíveis e iPhone com iOS 26.5, a transferência pode ser feita por QR Code, sem instalar o app.
Passo a passo com o Migrar para iOS:
Segundo o suporte da Apple, o app leva contatos, SMS, fotos, vídeos, arquivos, calendários, contas de e-mail, favoritos do navegador e histórico de chamadas. Apps gratuitos das duas lojas aparecem como sugestão de download.
O backup do Google Drive não restaura no iPhone. A transferência oficial passa pelo Migrar para iOS e exige Android 5 ou superior, iOS 15.5 ou posterior, versões atuais dos apps, o mesmo número de telefone e um iPhone novo ou restaurado de fábrica.
Conversas, grupos e mídias entram na cópia; o histórico de chamadas do WhatsApp fica de fora.
A cópia acontece no assistente de configuração do Android, por cabo ou sem fio, a depender do modelo:
O Google recomenda manter os aparelhos conectados mesmo durante a transferência de eSIM.
O WhatsApp entra na seleção de dados da configuração do Android ou pode ser transferido pelo próprio app, segundo a central de ajuda do WhatsApp:
A transferência só funciona antes de ativar o WhatsApp no Android e exige Android 6 ou superior. Status não são copiados, e o WhatsApp Business não tem essa opção do iPhone para o Android.
Com o iMessage ativo, mensagens de usuários de iPhone podem ficar presas nos servidores da Apple e não chegar ao Android. Antes de tirar o chip, vá em Ajustes > Mensagens e desligue o iMessage.
Depois de conferir no aparelho novo:
Guardar o celular antigo sem formatar por alguns dias permite recuperar arquivos esquecidos e aprovar o aparelho novo em serviços que pedem confirmação pelo anterior.
Sim. O Migrar para iOS usa uma rede Wi-Fi temporária criada pelo iPhone. O cabo USB-C é mais rápido para bibliotecas grandes.
No iPhone, o Migrar para iOS só aparece na configuração inicial. É preciso apagar o aparelho em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone > Apagar Conteúdo e Ajustes, ou mover os dados à mão. No Android, a opção varia por fabricante; pelo app Android Switch, há de três a sete dias para trazer as conversas do WhatsApp do iPhone.
A Apple orienta manter os aparelhos próximos e na tomada, desligar dados móveis e VPN no Android e recomeçar.
Sim. Os apps do Google funcionam no iPhone com a mesma conta. Ativar backup no Google Fotos e no iCloud ao mesmo tempo, porém, duplica arquivos.
Em geral, eles estão salvos em uma conta, como Google ou iCloud, e não no chip. Confira se essa conta foi adicionada ao aparelho novo com a sincronização ativa.