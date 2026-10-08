Como passar tudo do Android para o iPhone (e vice-versa)

RESUMO ＋ Apple, Google e WhatsApp têm métodos oficiais e gratuitos para passar tudo do Android para o iPhone e do iPhone para o Android. Contatos, fotos, SMS, calendário e conversas do WhatsApp migram durante a configuração inicial do celular novo, de preferência por cabo. Apps, compras, logins de bancos e autenticadores exigem ajuste manual. O aparelho antigo só deve ser apagado depois de conferir o resultado.

Trocar de telefone e passar tudo do Android para o iPhone, ou no sentido inverso, é possível pelos métodos oficiais da Apple, do Google e do WhatsApp. A cópia, porém, não é perfeita. Contatos, fotos, SMS, calendário e WhatsApp migram sem custo; apps, compras, logins e dados salvos só dentro de aplicativos pedem reinstalação ou ajuste manual.

O que fazer antes de passar os dados para o celular novo?

A preparação vem antes de ligar o aparelho novo:

Atualize sistemas e apps: Android, iOS, WhatsApp e autenticadores na versão mais recente; Confira o espaço livre: o conteúdo do Android, incluindo o do microSD, precisa caber no iPhone; Deixe os dois aparelhos na tomada: bibliotecas com muitos vídeos levam horas; Separe senhas: o desbloqueio dos dois celulares, a Conta Google, a Conta Apple e o número usado na verificação em duas etapas; Gere códigos de recuperação: para e-mail e redes sociais, guardados fora do celular; Mantenha o aparelho antigo intacto: não remova o chip nem apague o celular até conferir a transferência.

Como passar tudo do Android para o iPhone

O caminho indicado pela Apple é o app Migrar para iOS (Move to iOS), gratuito na Google Play. A conexão é feita por uma rede Wi-Fi temporária criada pelo iPhone ou por cabo USB-C, opção mais rápida segundo a Apple. Em modelos com Android 17 compatíveis e iPhone com iOS 26.5, a transferência pode ser feita por QR Code, sem instalar o app.

Passo a passo com o Migrar para iOS:

No Android, instale ou atualize o Migrar para iOS; Ligue o iPhone, avance até a tela de transferência de apps e dados e toque em Do Android; No iPhone, toque em Continuar para exibir um código de seis ou dez dígitos; No Android, abra o Migrar para iOS, aceite os termos e digite o código; Escolha o que transferir e deixe o app aberto na tela do Android até o fim; Aguarde a barra de progresso do iPhone, mesmo que o Android termine antes; Conclua a configuração do iPhone e entre nas contas.

Segundo o suporte da Apple, o app leva contatos, SMS, fotos, vídeos, arquivos, calendários, contas de e-mail, favoritos do navegador e histórico de chamadas. Apps gratuitos das duas lojas aparecem como sugestão de download.

Como transferir o WhatsApp do Android para o iPhone?

O backup do Google Drive não restaura no iPhone. A transferência oficial passa pelo Migrar para iOS e exige Android 5 ou superior, iOS 15.5 ou posterior, versões atuais dos apps, o mesmo número de telefone e um iPhone novo ou restaurado de fábrica.

Na tela de seleção do Migrar para iOS, marque WhatsApp; No Android, toque em Iniciar quando o WhatsApp pedir para preparar os dados. Ao final, a sessão no aparelho antigo é encerrada; Volte ao Migrar para iOS e conclua a transferência; No iPhone, instale o WhatsApp pela App Store, entre com o mesmo número e toque em Iniciar para importar as conversas.

Conversas, grupos e mídias entram na cópia; o histórico de chamadas do WhatsApp fica de fora.

Como passar tudo do iPhone para o Android

A cópia acontece no assistente de configuração do Android, por cabo ou sem fio, a depender do modelo:

Ligue o Android novo e inicie a configuração; Quando o sistema perguntar sobre copiar apps e dados, escolha iPhone ou iPad; Conecte os aparelhos por cabo ou escaneie com o iPhone o QR Code exibido no Android, conforme a opção oferecida; No iPhone, desbloqueie a tela e toque em Confiar; Entre com a Conta Google que será usada no aparelho novo; Selecione os dados e não desconecte o cabo nem troque de rede até o fim.

O Google recomenda manter os aparelhos conectados mesmo durante a transferência de eSIM.

Como transferir o WhatsApp do iPhone para o Android?

O WhatsApp entra na seleção de dados da configuração do Android ou pode ser transferido pelo próprio app, segundo a central de ajuda do WhatsApp:

No iPhone, abra o WhatsApp e vá em Configurações > Conversas > Transferir histórico de conversas > Transferir para Android; Toque em Iniciar e aguarde a preparação das conversas; No Android, instale o WhatsApp e confirme o mesmo número; Escaneie com a câmera do iPhone o QR Code exibido no Android e aceite a conexão Wi-Fi temporária; Mantenha o iPhone desbloqueado até a transferência terminar.

A transferência só funciona antes de ativar o WhatsApp no Android e exige Android 6 ou superior. Status não são copiados, e o WhatsApp Business não tem essa opção do iPhone para o Android.

Por que desativar o iMessage antes de sair do iPhone?

Com o iMessage ativo, mensagens de usuários de iPhone podem ficar presas nos servidores da Apple e não chegar ao Android. Antes de tirar o chip, vá em Ajustes > Mensagens e desligue o iMessage.

O que não passa na troca entre Android e iPhone?

Apps e compras: compras de uma loja não valem na outra. Assinaturas cobradas pela App Store ou pela Google Play exigem nova contratação; as cobradas pelo serviço, como Spotify, seguem ativas com o mesmo login; Dados internos de apps: jogos e projetos salvos só no aparelho migram apenas se o app tiver nuvem ou exportação própria; Bancos e gov.br: pedem novo cadastro do dispositivo, com biometria, senha, token ou validação no caixa eletrônico; Autenticadores de dois fatores: alguns sincronizam pela nuvem; outros exigem exportar os códigos antes de apagar o celular antigo; Senhas: as do Google seguem acessíveis no iPhone pelo Chrome; as do iCloud exigem exportação; eSIM: a transferência da linha depende do modelo e da operadora.

Quando é seguro apagar o celular antigo?

Depois de conferir no aparelho novo:

Contatos e calendário; Fotos, vídeos e arquivos de trabalho; Conversas e mídias do WhatsApp; Apps bancários, gov.br e autenticador de dois fatores; Linha telefônica, eSIM, SMS e recebimento de ligações.

Guardar o celular antigo sem formatar por alguns dias permite recuperar arquivos esquecidos e aprovar o aparelho novo em serviços que pedem confirmação pelo anterior.