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B3 lançará ações tokenizadas em janeiro, mas liquidação 24/7 depende de regulação

Bolsa de valores brasileira admitiu que está em processo para se tornar uma PSAV no BC

(Imagem gerada por IA/Exame)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13h03.

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A B3 afirmou que vai lançar em janeiro de 2027 a negociação de ações tokenizadas, ou seja, registrados em blockchain. O objetivo no futuro é viabilizar a negociação 24 horas por dia e 7 dias por semana, introduzindo liquidação instantânea no lugar da liquidação em dois dias úteis (d+2) que existe atualmente.

No entanto, Humberto Costa, diretor de Produtos & Estratégia Balcão da B3, afirmou que a implementação do 24/7 depende de uma alteração regulatória. "Precisa de uma série de evoluções regulatórias para eu liquidar em ambiente que não seja d+2", diz.

Costa admitiu que a ambição da B3 era negociar no mesmo padrão das ações tokenizadas pela joint venture entre Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) e da Intercontinental Exchange (Ice), controladora da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). Lá, a operação foi desenhada para operar 24/7.

Porém, o executivo afirmou que a evolução do Grupo de Trabalho de Tokenização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fez a bolsa de valores brasileira pensar em outra possibilidade: negociar no mesmo livro das ações tradicionais de maneira fungível, mas mantendo a liquidez no d+2.

Fora isso, a B3 admitiu que está em processo para obter licença junto ao Banco Central para se tornar uma Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV). Costa afirmou que a bolsa enviará o pedido ao BC antes do dia 30 de outubro, que é quando acaba o prazo para empresas que operam com criptoativos fazerem o primeiro pedido para poderem continuar no mercado.

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