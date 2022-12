Quem é Son, estrela da Coreia do Sul e perigo para o Brasil nas oitavas

O Brasil não será o único com um queridinho do público em campo hoje. A Coreia do Sul, que disputa vaga nas quartas de finais contra a Seleção brasileira nesta segunda-feira, 5, tem Son Heung-min como sua principal estrela.

Tanto nas propagandas quanto no gramado, o atacante já é considerado o "Neymar" do país pela própria população. Na Copa do Catar, é difícil não percebê-lo em campo: Son está sempre com uma máscara de proteção preta no rosto, semelhante ao do personagem Zorro.

Atuando pelo Tottenham, o atacante quase ficou fora da Copa do Mundo após ter sofrido uma lesão na face, motivo pelo qual usa o "escudo" no rosto.

Son também teve de garantir uma medalha de ouro nos Jogos Asiáticos em 2018 para contornar o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul e poder disputar as Olimpíadas.

Porém, o jogador não conseguiu a medalha olímpica em 2020 e teve de prestar um mês de serviço militar em 2020. Son aprendeu técnicas de combate e primeiros socorros em Jeju, uma ilha ao sul do país, com outros 157 recrutas.

Além do futebol, Son está em propagandas por todo o país. Outdoors, comerciais e até geladeiras em mercados podem estampar o rosto do coreano de 30 anos.

Por último, ele é apontado como "affair" de uma das maiores celebridades do país. Kim Ji-soo, ou Jisoo, é uma das cantoras do BLACKPINK — grupo de K-Pop que é tão grande quanto o BTS — e atua em doramas, as novelas coreanas.

Por que Son prestou serviço militar?

Na Coreia do Sul, os homens precisam servir ao exército por dois anos, até que completem 27. Os jogadores de futebol, no entanto, podem ganhar uma liberação especial em caso de uma conquista expressiva pelo país, como: terminar entre os três primeiros colocados de uma Copa do Mundo ou Olimpíada ou conquistar os Jogos Asiáticos.

Por que Son joga com máscara?

Son fraturou quatro ossos próximos ao olho, em jogo do Tottenham pela Champions League. O atacante precisou passar por cirurgia e agora utiliza a máscara para proteger. A máscara, que se assemelha ao personagem Zorro, foi desenvolvida pelo brasileiro Marcelo Lasmar, primo do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

No dia 9 de Novembro, pelas redes sociais, Son tranquilizou os torcedores coreanos e afirmou que estaria na Copa do Mundo mesmo com a lesão. A máscara é de tecido emborrachado e molda o rosto do jogador, além de proteger.

