Entenda por que Son está jogando com máscara facial

Uruguai e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 10h, no estádio Cidade da Educação, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo Fifa 2022.

A principal estrela da Coreia do Sul, o atacante Son, entrou em campo com uma máscara de proteção no rosto. Atuando pelo Tottenham, ele virou dúvida para o Copa do Mundo, após ter sofrido uma lesão na face.

Porque Son está jogando com máscara?

Son fraturou quatro ossos próximos ao olho, em jogo do Tottenham pela Champions League. O atacante precisou passar por cirurgia e agora utiliza a máscara para proteger. A máscara, que se assemelha ao personagem Zorro, foi desenvolvida pelo brasileiro Marcelo Lasmar, primo do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

No dia 9 de Novembro, pelas redes sociais, Son tranquilizou os torcedores coreanos e afirmou que estaria na Copa do Mundo mesmo com a lesão. A máscara é de tecido emborrachado e molda o rosto do jogador, além de proteger.

Onde assistir online e de graça Uruguai x Coreia do Sul

A partida entre Uruguai x Coreia do Sul está sendo transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

